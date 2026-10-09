به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد نبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مصلای مهدیه امام خمینی (ره) اهواز برگزار شد، اظهار کرد: این برنامه دشمن برای آمریکا از حمله نظامی، تنگه هرمز و غنی‌سازی اورانیوم مهم‌تر است. وی افزود: آن‌ها به دنبال این هستند که بین مردم تفرقه و گمراهی ایجاد کرده و در فضای رسانه‌ای دستاوردی داشته باشند.

امام جمعه اهواز ادامه داد: آمریکا می‌خواهد مردم را در مورد مسائل اقتصادی ناامید کند و بهترین نعمت خداوند تاب‌آوری مردم است

. وی تأکید کرد: اگر دشمن تمامی نیروهای مسلح و غیرمسلح را جمع کند قادر نخواهد بود وجبی از خاک ایران را در سیطره خود قرار دهد. استکبار جهانی بداند ایران ذره‌ای از حق غنی‌سازی اورانیوم کوتاه نمی‌آید و تنگه هرمز را به دشمن واگذار نخواهد کرد و اراده مردم ایران بسیار ارزشمند است.

حجت‌الاسلام موسوی‌فرد به مسئله معیشت و اقتصاد مردم به عنوان دغدغه رهبر شهید و رهبر کنونی انقلاب اشاره کرد و گفت: راهکار رهبر شهید برای برون‌رفت از این بن‌بست اقتصادی، اقتصاد مقاومتی بوده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های این نوع اقتصاد بیان کرد: مردمی‌سازی اقتصاد از جمله این ویژگی‌هاست به گونه‌ای که میدان اقتصاد به مردم سپرده شود و نظارت دقیق وجود داشته باشد. همچنین باید به سمت تولیدگرایی حرکت کنیم تا برای کشور ثروت و اشتغال ایجاد شود.

خطیب جمعه اهواز با اشاره به اینکه به گفته امام شهید مهم‌ترین جنگ، جنگ جمعیت است، گفت: رشد منفی جمعیت مسئله‌ای جدی است چون تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نام شده در کلاس اول کاهش قابل توجهی داشته که هشداری برای تمامی مسئولان به شمار می‌رود. وی تأکید کرد: در راستای حل این مشکل مسئولان باید برنامه‌ریزی کرده و مردم دغدغه‌مند باشند.

حجت‌الاسلام موسوی‌فرد به مسئله حجاب تأکید کرد و بیان داشت: تمامی امکانات برای حفظ پوشش، حجاب، پاکدامنی و عفت به کار گرفته شود و دستگاه‌ها و مسئولان باید بر اساس قانون عمل کنند و در این خصوص جدی باشند.