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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۴۰

موسوی‌فرد: گوشمان را روی حرف‌های آمریکا ببندیم و آن‌ها را دروغ بدانیم

موسوی‌فرد: گوشمان را روی حرف‌های آمریکا ببندیم و آن‌ها را دروغ بدانیم

اهواز - نماینده ولی‌فقیه در خوزستان گفت: تنها راهکار فعلی این است که تا یک ماه آینده گوشمان را بر روی حرف‌های آمریکا ببندیم و تمامی آن‌ها را دروغ بدانیم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدمحمد نبی موسوی‌فرد در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مصلای مهدیه امام خمینی (ره) اهواز برگزار شد، اظهار کرد: این برنامه دشمن برای آمریکا از حمله نظامی، تنگه هرمز و غنی‌سازی اورانیوم مهم‌تر است. وی افزود: آن‌ها به دنبال این هستند که بین مردم تفرقه و گمراهی ایجاد کرده و در فضای رسانه‌ای دستاوردی داشته باشند.

امام جمعه اهواز ادامه داد: آمریکا می‌خواهد مردم را در مورد مسائل اقتصادی ناامید کند و بهترین نعمت خداوند تاب‌آوری مردم است

. وی تأکید کرد: اگر دشمن تمامی نیروهای مسلح و غیرمسلح را جمع کند قادر نخواهد بود وجبی از خاک ایران را در سیطره خود قرار دهد. استکبار جهانی بداند ایران ذره‌ای از حق غنی‌سازی اورانیوم کوتاه نمی‌آید و تنگه هرمز را به دشمن واگذار نخواهد کرد و اراده مردم ایران بسیار ارزشمند است.

حجت‌الاسلام موسوی‌فرد به مسئله معیشت و اقتصاد مردم به عنوان دغدغه رهبر شهید و رهبر کنونی انقلاب اشاره کرد و گفت: راهکار رهبر شهید برای برون‌رفت از این بن‌بست اقتصادی، اقتصاد مقاومتی بوده است.

وی با اشاره به ویژگی‌های این نوع اقتصاد بیان کرد: مردمی‌سازی اقتصاد از جمله این ویژگی‌هاست به گونه‌ای که میدان اقتصاد به مردم سپرده شود و نظارت دقیق وجود داشته باشد. همچنین باید به سمت تولیدگرایی حرکت کنیم تا برای کشور ثروت و اشتغال ایجاد شود.

خطیب جمعه اهواز با اشاره به اینکه به گفته امام شهید مهم‌ترین جنگ، جنگ جمعیت است، گفت: رشد منفی جمعیت مسئله‌ای جدی است چون تعداد دانش‌آموزان ثبت‌نام شده در کلاس اول کاهش قابل توجهی داشته که هشداری برای تمامی مسئولان به شمار می‌رود. وی تأکید کرد: در راستای حل این مشکل مسئولان باید برنامه‌ریزی کرده و مردم دغدغه‌مند باشند.

حجت‌الاسلام موسوی‌فرد به مسئله حجاب تأکید کرد و بیان داشت: تمامی امکانات برای حفظ پوشش، حجاب، پاکدامنی و عفت به کار گرفته شود و دستگاه‌ها و مسئولان باید بر اساس قانون عمل کنند و در این خصوص جدی باشند.

کد مطلب 6972436

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