به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر جمعه، هیأت نظارت و بازرسی سازمان امور اراضی کشور در جریان بازدیدهای میدانی از طرح‌های واگذاری زمین در استان کرمانشاه، روند فعالیت یک واحد تولید تخم‌مرغ در شهرستان جوانرود را ارزیابی کرد.

این مجموعه متعلق به محمود رمضانی است و در زمینی به مساحت ۴.۸ هکتار احداث شده است. واحد یادشده در حال حاضر با ظرفیت پرورش ۱۰۰ هزار قطعه مرغ تخم‌گذار فعالیت می‌کند و در ارزیابی انجام‌شده، به‌عنوان یکی از طرح‌های قابل‌توجه شهرستان در زمینه تولید و اشتغال پایدار مورد تأیید قرار گرفت.

در جریان این بازدید، کارشناسان ضمن بررسی وضعیت اجرایی پروژه، نحوه استفاده از زمین واگذارشده و تأسیسات مستقر در آن را مورد ارزیابی قرار دادند. میزان پیشرفت فیزیکی طرح و چگونگی اجرای تعهدات قانونی و قراردادی از سوی مجری نیز از دیگر محورهای این پایش بود.

بر اساس برنامه توسعه‌ای ارائه‌شده از سوی مجری، افزایش ظرفیت این واحد از ۱۰۰ هزار به ۴۰۰ هزار قطعه در دستور کار قرار دارد؛ هدفی که در صورت تحقق، می‌تواند سهم این مجموعه را در تأمین تخم‌مرغ مورد نیاز استان کرمانشاه افزایش دهد.

طبق پیش‌بینی مطرح‌شده در طرح توسعه، با تکمیل و بهره‌برداری از فازهای جدید، این واحد امکان تأمین حدود ۳۰ درصد از نیاز تخم‌مرغ استان را خواهد داشت؛ موضوعی که می‌تواند جایگاه آن را در زنجیره تولید محصولات طیور استان تقویت کند.

مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان جوانرود نیز بر حمایت از سرمایه‌گذاران و مجریان توانمند و تداوم نظارت بر طرح‌های واگذاری اراضی تأکید دارد؛ رویکردی که با هدف افزایش بهره‌وری زمین‌های واگذارشده و اطمینان از اجرای تعهدات تعیین‌شده دنبال می‌شود.