به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته رشت با اشاره به تحولات منطقه و روابط برخی کشورهای اسلامی با آمریکا و رژیم صهیونیستی اظهار کرد: ملت‌های مسلمان باید نسبت به تحولات منطقه هوشیار باشند و اجازه ندهند اختلافات و همکاری‌های سیاسی و نظامی، زمینه‌ساز درگیری میان کشورهای اسلامی شود.

امام جمعه رشت با اشاره به توافق‌های نظامی و دفاعی عربستان با برخی کشورها گفت: کشورهای اسلامی باید نسبت به پیامدهای چنین توافق‌هایی توجه داشته باشند و از اقداماتی که می‌تواند به درگیری میان ملت‌های مسلمان منجر شود، پرهیز کنند.

وی با انتقاد از رویکرد عربستان در قبال تحولات منطقه افزود: ملت‌های مسلمان نباید اجازه دهند منافع و سیاست‌های قدرت‌های خارجی، روابط میان کشورهای اسلامی را تحت تأثیر قرار دهد.

آیت‌الله فلاحتی همچنین با اشاره به گزارش‌هایی درباره حضور نیروهای نظامی پاکستان در برخی مناطق یمن، نسبت به پیامدهای این تحولات برای مردم این کشور ابراز نگرانی کرد.

ضرورت شفاف‌سازی درباره حضور برخی افراد در مراسم عربستان

نماینده ولی‌فقیه در استان گیلان در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از حضور برخی افراد از داخل ایران در مراسمی در عربستان، خواستار شفاف‌سازی درباره جایگاه و نحوه حضور آنان شد.

وی با اشاره به سابقه اختلافات و تنش‌ها میان ایران و عربستان اظهار کرد: مردم نسبت به این مسائل حساسیت دارند و لازم است مشخص شود افرادی که در چنین مراسمی حضور یافته‌اند، با چه جایگاه و مسئولیتی در آن شرکت کرده‌اند.

امام جمعه رشت همچنین با اشاره به حوادث گذشته برای زائران ایرانی، بر ضرورت توجه به سوابق روابط دو کشور و پاسخگویی درباره اقدامات و مواضع مرتبط با این موضوع تأکید کرد.

انتقاد از میزبانی امارات از مقام‌های رژیم صهیونیستی

آیت‌الله فلاحتی در ادامه با انتقاد از میزبانی امارات متحده عربی از مقام‌های رژیم صهیونیستی، این اقدام را در تعارض با وضعیت مردم فلسطین و تحولات غزه دانست.

وی با اشاره به تداوم رنج و آوارگی مردم فلسطین گفت: کشورهای اسلامی باید نسبت به تحولات غزه و وضعیت مردم فلسطین مسئولانه برخورد کنند و اجازه ندهند روابط سیاسی و اقتصادی، موجب نادیده گرفته شدن حقوق مردم این منطقه شود.

امام جمعه رشت همچنین با انتقاد از رویکرد برخی دولت‌های عربی در قبال تحولات منطقه، بر ضرورت حمایت از مردم فلسطین و مقابله با اقدامات رژیم صهیونیستی تأکید کرد.

تغییر نگاه ملت‌ها به آمریکا و رژیم صهیونیستی

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به تحولات ناشی از جنگ‌های اخیر، گفت: این تحولات موجب شده است بسیاری از ملت‌ها درباره سیاست‌ها و عملکرد آمریکا و رژیم صهیونیستی بازنگری کنند.

وی با بیان اینکه ملت‌ها بیش از گذشته نسبت به رویکردهای سلطه‌طلبانه قدرت‌های خارجی آگاه شده‌اند، افزود: تحولات منطقه نشان داده است که کشورها باید در تصمیم‌گیری‌های خود، منافع ملی و استقلال سیاسی را مورد توجه قرار دهند.

وی همچنین برگزاری نشست جراحان مغز و اعصاب در استان گیلان را رویدادی ارزشمند دانست و گفت: برگزاری چنین نشست‌هایی نشان‌دهنده ظرفیت علمی و تخصصی گیلان و حضور اندیشمندان و متخصصان در حوزه‌های مختلف پزشکی است.