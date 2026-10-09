به گزارش خبرنگار مهر ،حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی پورحسینی، امام جمعه توکهور و هشتبندی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به پیام ارزشمند رهبر معظم انقلاب اسلامی، بر اهمیت امنیت کشور، قدردانی از تلاش نیروهای فداکار و حمایت از مردم مظلوم و مقاوم یمن تأکید کرد.



امنیت کشور، حاصل همت و فداکاری نیروهای جهادی



امام جمعه توکهور و هشتبندی با اشاره به اهمیت امنیت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین نعمت‌ها و سرمایه‌های کشور اظهار کرد: امنیت امروز کشور مرهون همت، فداکاری، شجاعت و تلاش شبانه‌روزی نیروهای فداکار و زحمتکش است و مردم و مسئولان باید قدردان این نعمت بزرگ باشند.



وی افزود: نیروهای نظامی، انتظامی، امنیتی و بسیجی با ایثار و فداکاری نقش مهمی در برقراری و حفظ امنیت کشور ایفا می‌کنند و صیانت از این سرمایه ارزشمند، نیازمند هوشیاری و توجه به شرایط امنیتی منطقه است.



دعوت به دعا برای پیروزی و سربلندی مردم یمن



حجت‌الاسلام والمسلمین پورحسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط مردم یمن، از مؤمنان و مؤمنات خواست برای پیروزی‌های مردم این کشور، سلامتی و استواری رزمندگان شجاع یمن و عزت و سربلندی این ملت دعا کنند.



وی با تأکید بر اهمیت دعا در حمایت از ملت‌های مظلوم گفت: دعا سلاح ماست و باید برای پیروزی و سربلندی مردم مقاوم یمن دعا کنیم.



انتقاد از اقدامات عربستان سعودی در یمن



امام جمعه توکهور و هشتبندی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب اسلامی درباره دولت سعودی، اقدامات این کشور در یمن را مورد انتقاد قرار داد و اظهار کرد: آنچه در یمن علیه مردم مظلوم این کشور انجام می‌شود، با جنایاتی که رژیم صهیونیستی در غزه مرتکب می‌شود، قابل مقایسه است.



وی با اشاره به رنج و مظلومیت مردم یمن افزود: کشتار مردم بی‌گناه، زنان و کودکان و حمله به غیرنظامیان، از جمله موضوعاتی است که باید مورد توجه جهان اسلام و ملت‌های مسلمان قرار گیرد.



پرسش از کشورهای اسلامی درباره حمایت از مردم یمن



حجت‌الاسلام والمسلمین پورحسینی همچنین با اشاره به آنچه نقش و کمک پاکستان و ترکیه در تجاوز علیه مردم یمن عنوان کرد، اظهار داشت: مگر مردم مظلوم و مقاوم یمن مسلمان نیستند که این‌گونه مورد هجمه و حمله قرار گرفته‌اند؟



وی بر ضرورت توجه کشورهای اسلامی به وضعیت مردم یمن و حمایت از ملت‌های مظلوم تأکید کرد.