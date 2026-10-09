واژگونی پژو پارس در محور همدان-ملایر؛ ۵ مصدوم راهی بیمارستان شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی مرکز اورژانس۱۱۵ و مدیریت حوادث دانشگاه علوم پزشکی همدان اعلام کرد که ظهر امروز جمعه هفدهم مهرماه در پی واژگونی یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس در محور مواصلاتی همدان-ملایر بلافاصله تیم‌های امدادی اورژانس به محل حادثه اعزام شدند.

به محض اعلام وقوع این حادثه به واحد ارتباطات و کنترل عملیات اورژانس همدان ۲ تیم درمانی از پایگاه‌های «گنبد» و «بعثت» در کمترین زمان ممکن به محل سانحه اعزام شدند.

تکنسین‌های فوریت‌های پزشکی پس از حضور در صحنه و ارزیابی اولیه اقدامات درمانی و مراقبت‌های پیش‌بیمارستانی لازم را برای پنج مصدوم حادثه انجام دادند.

تمامی مصدومان این سانحه پس از تثبیت وضعیت بالینی و انجام اقدامات حمایتی از سوی آمبولانس‌های اورژانس برای ادامه روند درمان به بیمارستان بعثت همدان منتقل شدند.

علت دقیق وقوع این حادثه توسط کارشناسان پلیس راه استان در دست بررسی است.