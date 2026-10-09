رضایی: مسئولان برای کاهش مشکلات معیشتی مردم تلاش بیشتری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد رضایی در خطبه‌های نماز جمعه اردستان با اشاره به حملات دشمن به پاسگاه‌ها و کلانتری‌ها در جریان جنگ تحمیلی سوم، اظهار کرد: نیروهای انتظامی با وجود شرایط دشوار و حملات صورت‌گرفته به مراکز انتظامی، هرگز از انجام وظایف خود در زمینه برقراری نظم و امنیت دست نکشیدند و در هر شرایطی، حتی در خیابان‌ها و داخل خودروها، به مسئولیت خود عمل کردند.

وی افزود: نیروهای انتظامی از جمله فرماندهان و کارکنان خدوم این مجموعه، در شرایط سخت و باوجود تهدیدهای موجود، با شجاعت و خستگی‌ناپذیری برای حفظ امنیت مردم تلاش کردند و شایسته قدردانی هستند.

اهداف آمریکا در جنگ علیه ایران محقق نشد

امام‌جمعه موقت اردستان خاطرنشان کرد: رئیس‌جمهور آمریکا با وجود گذشت حدود هفت ماه از جنگ تحمیلی سوم، همچنان به طرح ادعاهای مختلف درباره پیروزی و مذاکرات سازنده ادامه می‌دهد، اما رفتار و اقدامات آمریکا نشان می‌دهد که اهداف موردنظر این کشور در تقابل با جمهوری اسلامی ایران محقق نشده است.

رضایی تصریح کرد: دشمن درصدد سرنگونی نظام جمهوری اسلامی ایران بود، اما این هدف محقق نشد و ایران با قدرت بیشتری به مسیر خود ادامه داد؛ همچنین تلاش برای نابودی صنایع نظامی کشور نیز با شکست مواجه شد، چراکه تولیدات دفاعی ایران حتی در شرایط جنگی متوقف نشد و برای استمرار فعالیت‌ها، زیرساخت‌های جایگزین نیز پیش‌بینی شده بود.

وی بیان کرد: آمریکا به دنبال تثبیت قدرت خود در منطقه و تسلط بر منابع نفتی ایران بود، اما تحولات منطقه نشان داد که این اهداف نیز با موانع جدی مواجه شده است و جمهوری اسلامی ایران توانسته قدرت و موقعیت راهبردی خود را حفظ کند.

مسئولان برای کاهش مشکلات معیشتی مردم تلاش کنند

امام‌جمعه موقت اردستان اضافه کرد: یکی دیگر از اهداف دشمن، افزایش فشارهای اقتصادی بر مردم ایران و وادار کردن آنان به عقب‌نشینی بود، اما مردم با وجود مشکلات و سختی‌ها، همچنان پای نظام و کشور خود ایستاده‌اند و مسئولان نیز باید با تمام توان برای کاهش مشکلات معیشتی و اقتصادی آنان تلاش کنند.

رضایی یادآور شد: مسئولان باید با اصلاح سیاست‌های نادرست، توجه به دیدگاه‌های کارشناسی و استفاده از ظرفیت‌های موجود، برای بهبود وضعیت اقتصادی مردم اقدام کنند و از تخریب یا سیاسی‌کاری درباره طرح‌هایی که با هدف کمک به معیشت مردم اجرا می‌شود، بپرهیزند.

دستاوردهای جبهه مقاومت در منطقه ادامه دارد

وی خاطرنشان کرد: نیروهای مقاومت در منطقه، به‌ویژه انصارالله یمن، نیز در روزهای اخیر دستاوردهایی داشته‌اند و حملات نیروهای وابسته به عربستان برای تغییر وضعیت میدانی با مقاومت این نیروها مواجه شده است؛ همچنین حملاتی به برخی مراکز و تأسیسات در عربستان صورت گرفته است.

اعتراضات فرانسه و ادعاهای حقوق بشری غرب

امام‌جمعه موقت اردستان با اشاره به اعتراضات اخیر دانش‌آموزان در فرانسه به نظام آموزشی این کشور، گفت: این رویدادها نشان می‌دهد که برخلاف تصور برخی افراد، کشورهای غربی نیز با مشکلات و چالش‌های اجتماعی مواجه هستند و نمی‌توان وضعیت این کشورها را بدون نقص و عاری از مشکل دانست.

رضایی ادامه داد: برخورد پلیس فرانسه با دانش‌آموزان معترض و بازداشت گسترده آنان، بار دیگر ادعاهای کشورهای غربی درباره حقوق بشر را با پرسش مواجه می‌کند؛ درحالی‌که این کشورها در برابر برخی رویدادها در ایران، مواضع و واکنش‌های متفاوتی اتخاذ می‌کنند.

صنعت پست نقش مهمی در توسعه اقتصادی و اجتماعی دارد

وی با اشاره به فرارسیدن روز جهانی پست، بیان کرد: صنعت پست به دلیل برخورداری از ظرفیت‌های گسترده، نقش مهمی در توسعه اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی دارد و اعتماد مردم به این مجموعه، پشتوانه اصلی فعالیت کارکنان آن به شمار می‌رود.

امام‌جمعه موقت اردستان ضمن قدردانی از مسئولان و کارکنان اداره پست شهرستان، خاطرنشان کرد: خدمات‌رسانی به مردم و ارائه گزارش عملکرد از سوی مجموعه‌های خدماتی، اقدامی ارزشمند است که می‌تواند به تقویت ارتباط مردم و دستگاه‌های اجرایی کمک کند.

حافظ؛ شاعر ماندگار زبان و ادبیات فارسی

رضایی با اشاره به روز بزرگداشت حافظ، تصریح کرد: حافظ از جایگاه برجسته‌ای در ادبیات فارسی برخوردار است و زبان فاخر و شعر ماندگار او همچنان بر فرهنگ و ادبیات ایران تأثیرگذار است؛ همچنین آشنایی این شاعر بزرگ با معارف قرآنی و انعکاس آموزه‌های دینی در اشعارش، از ویژگی‌های مهم آثار او به شمار می‌رود.

ضرورت مقاوم‌سازی ساختمان‌ها برای کاهش خسارات بلایای طبیعی

وی با اشاره به روز ملی کاهش اثرات بلایای طبیعی، تاکید کرد: اگرچه جلوگیری از وقوع برخی حوادث طبیعی مانند زلزله امکان‌پذیر نیست، اما با مقاوم‌سازی ساختمان‌ها، نظارت بر ساخت‌وسازها، رعایت حریم رودخانه‌ها، آموزش همگانی و گسترش بیمه حوادث طبیعی می‌توان خسارت‌های جانی و مالی ناشی از این حوادث را کاهش داد.

مناسب‌سازی فضاهای شهری برای معلولان و سالمندان

امام‌جمعه موقت اردستان اضافه کرد: مناسب‌سازی محیط زندگی برای معلولان و سالمندان نیز از ضرورت‌های مهم اجتماعی است و باید در طراحی خانه‌ها، فضاهای شهری، پارک‌ها و ورودی ادارات، شرایطی فراهم شود تا این افراد بتوانند بدون محدودیت از امکانات و خدمات عمومی استفاده کنند.

رضایی یادآور شد: توجه به نیازهای معلولان و سالمندان و فراهم کردن زمینه حضور فعال آنان در جامعه، مسئولیتی اجتماعی است و از افرادی که در شهرستان اردستان در این زمینه خدمت‌رسانی می‌کنند، قدردانی می‌شود.

نظارت بر کیفیت تولیدات برای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان

وی خاطرنشان کرد: روز جهانی استاندارد فرصتی برای تأکید بر اهمیت کیفیت تولیدات و نظارت بر فعالیت واحدهای تولیدی است؛ تولیدکنندگان باید با رعایت وجدان کاری، محصولات باکیفیت به بازار عرضه کنند و نهادهای نظارتی نیز با بررسی عملکرد تولیدکنندگان، از حقوق مصرف‌کنندگان صیانت کنند.

روایت ساده‌زیستی شهید محراب در روزگار جنگ

امام‌جمعه موقت اردستان در ادامه با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله عطاءالله اشرفی اصفهانی، چهارمین شهید محراب، گفت: این عالم بزرگوار که در دوران حیات خود خدمات ارزشمندی ارائه کرد و امامت جمعه کرمانشاه را بر عهده داشت، در ۲۳ مهرماه به دست منافقین به شهادت رسید و پیکر مطهرش در گلزار شهدای تخت فولاد اصفهان به خاک سپرده شد.

رضایی با اشاره به ساده‌زیستی و روحیه ایثار این شهید محراب، یادآور شد: آیت‌الله اشرفی اصفهانی در دوران جنگ تحمیلی، با وجود نیاز به تعمیر منزل خود، ترجیح داد هزینه آن را به مردم جنگ‌زده اختصاص دهد؛ رفتاری که نشان‌دهنده روحیه نوع‌دوستی، مسئولیت‌پذیری و توجه این عالم وارسته به مشکلات مردم بود.