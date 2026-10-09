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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۲۱

توسعه پایدار با ساخت مسکن؛ ایوانکی پیشتاز شد

توسعه پایدار با ساخت مسکن؛ ایوانکی پیشتاز شد

گرمسار_ مدیرعامل شرکت عمران شهر جدید ایوانکی از توسعه این شهر جدید با ساخت مساکن مورد نیاز مردم خبر داد و گفت: ایوانکی موفق به کسب رتبه برتر حوزه مسکن در بین شهرهای جدید کشور شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا خانی پیش از ظهر آدینه در جمع خبرنگاران پیش از برگزاری نماز جمعه ایوانکی در محل مصلی این شهر اعلام کرد: شهر جدید ایوانکی موفق شد در ارزیابی عملکرد سالانه شرکت مادر تخصصی عمران شهرهای جدید، رتبه برتر حوزه مسکن را در بین شهرهای جدید کشور کسب کند.

وی افزود: این موفقیت در مسیر توسعه پایدار، ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و تحقق سیاست‌های کلان بخش مسکن خ داده است.

مدیرعامل شهر جدید ایوانکی با بیان اینکه توسعه پایدار در این شهر جدید بر مبنای ساخت مساکن مورد نیاز مردم و سرریز جمعیتی پایتخت صورت گرفته است، گفت: پیشبرد پروژه‌های نهضت ملی مسکن، تسریع روند ساخت‌وساز و ارتقای شاخص‌های عملکردی از اولویت های این شهر بوده است.

خانی افزود: رویکرد توسعه‌محور مدیریت شرکت در مسیر تحقق اهداف نهضت ملی مسکن، افزایش رضایتمندی متقاضیان و توسعه متوازن شهر جدید ایوانکی هدفگذاری شده است.

کد مطلب 6972422

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