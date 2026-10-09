به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سید مهدی قریشی در خطبه‌های آیین نماز جمعه ارومیه، با اشاره به آنچه پیروزی ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای دشمنان توصیف کرد، اظهار کرد: این موفقیت به لطف الهی، خون شهدا، حضور مردم در صحنه، مجاهدت نیروهای مسلح و تلاش نیروهای امنیتی حاصل شده است.

وی با بیان اینکه پیروزی و امنیت از نعمت‌های مهم الهی هستند، بر ضرورت شکرگزاری عملی تأکید کرد و افزود: شکر نعمت به معنای شناخت ارزش آن و استفاده صحیح از آن در مسیری است که خداوند تعیین کرده است.

قریشی با اشاره به آیات قرآن کریم درباره شکرگزاری، خاطرنشان کرد: مردم باید قدر نعمت‌های الهی را بدانند و با حفظ همبستگی، امیدواری و اتحاد، زمینه استمرار عزت و اقتدار کشور را فراهم کنند.

ضرورت مدیریت کارشناسی اقتصاد و معیشت

امام جمعه ارومیه در ادامه با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی جامعه، بر ضرورت استفاده مسئولان از مطالعات کارشناسی، بررسی دقیق مسائل و بهره‌گیری از تجربه‌های موفق تأکید کرد.

وی با بیان اینکه مدیریت اقتصاد و معیشت مردم نیازمند دقت و برنامه‌ریزی است، گفت: مسئولان باید مسائل اقتصادی، از جمله وضعیت بازار ارز و طلا، را با نگاه تخصصی بررسی کنند و برای حل مشکلات مردم راهکارهای مؤثر در پیش بگیرند.

قریشی همچنین حفظ امید اجتماعی و جلوگیری از تفرقه را از ضرورت‌های شرایط کنونی دانست و بر مسئولیت مشترک مردم و مسئولان برای عبور از مشکلات تأکید کرد.

هشدار درباره کاهش فرزندآوری و آینده جمعیت

وی در بخش دیگری از سخنان خود با ابراز نگرانی نسبت به وضعیت جمعیت و کاهش فرزندآوری در کشور، اظهار کرد: مسئله جوانی جمعیت باید به دغدغه‌ای ملی تبدیل شود و تنها به دولت یا بخشی از حاکمیت محدود نماند.

امام جمعه ارومیه با اشاره به اهمیت سیاست‌های جمعیتی گفت: کاهش فرزندآوری صرفاً مسئله‌ای اقتصادی نیست، بلکه فرهنگ، باورها و سبک زندگی خانواده‌ها نیز در این زمینه نقش دارد.

حجت الاسلام قریشی با تأکید بر ضرورت توجه جدی به این موضوع، خاطرنشان کرد: اگر جامعه نسبت به مسئله جمعیت بی‌توجه باشد، در آینده با مشکلات بیشتری مواجه خواهد شد؛ ازاین‌رو، خانواده‌ها و مسئولان باید برای بهبود شرایط جمعیتی تلاش کنند.

امام جمعه ارومیه در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به اهمیت تربیت فرزندان بر اساس آموزه‌های اسلامی، بر ضرورت نهادینه‌کردن محبت پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع) و انس با قرآن کریم از دوران کودکی تأکید کرد.

وی با استناد به روایتی از پیامبر اکرم(ص)، سه محور محبت پیامبر(ص)، محبت اهل‌بیت(ع) و تلاوت قرآن را از موضوعات مهم در تربیت دینی فرزندان برشمرد.

حجت الاسلام قریشی همچنین بر رعایت عدالت میان فرزندان تأکید کرد و نسبت به پیامدهای رفتار تبعیض‌آمیز والدین هشدار داد؛ رفتاری که می‌تواند زمینه‌ساز کینه و اختلاف میان فرزندان شود.

وی با بیان اینکه تربیت نسل آینده تنها بر عهده خانواده نیست، بر مسئولیت دولت و مراکز آموزشی در این زمینه نیز تأکید کرد.

ضرورت توجه به خمس و زکات

امام جمعه ارومیه در ادامه، خمس و زکات را از واجبات مالی شرعی دانست و گفت: هر فرد باید نسبت به اموال و درآمد خود توجه داشته باشد و در صورت تعلق این واجبات، تکلیف شرعی خود را انجام دهد.

وی با تأکید بر لزوم آموزش احکام مالی شرعی به فرزندان افزود: خانواده‌ها باید از دوران کودکی، فرزندان خود را با مسئولیت‌های دینی و مالی آشنا کنند و نحوه محاسبه و پرداخت حقوق شرعی اموال را به آنان بیاموزند.

حجت الاسلام قریشی با اشاره به زکات برخی محصولات کشاورزی، از جمله گندم، جو، کشمش و خرما، بر ضرورت آگاهی کشاورزان از احکام شرعی مربوط به محصولات خود تأکید کرد و پرداخت زکات را از راه‌های حمایت از نیازمندان و کاهش فقر دانست.

وی با اشاره به روایاتی درباره فلسفه زکات اظهار کرد: پرداخت این واجب شرعی علاوه بر مسئولیت دینی افراد، می‌تواند در حمایت از اقشار محروم و تقویت همبستگی اجتماعی نقش مؤثری داشته باشد.

قدردانی از ورزشکاران و تأکید بر حضور در صحنه

قریشی همچنین با اشاره به موفقیت ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های بین‌المللی ژاپن، از تلاش ورزشکاران، مربیان و دست‌اندرکاران ورزشی قدردانی کرد و این موفقیت‌ها را مایه افتخار کشور دانست.

وی با آرزوی موفقیت برای ورزشکاران ایرانی در رقابت‌های پیش‌رو، بر اهمیت حمایت از نمایندگان کشور تأکید کرد.

امام جمعه ارومیه همچنین به فعالیت‌های مرتبط با پویش «جان‌فدای ایران» اشاره کرد و توجه به کودکان آسیب‌دیده در مناطقی همچون غزه و هیروشیما را از موضوعات مطرح‌شده در این بخش از سخنان خود قرار داد.

انتقاد از برخورد پلیس فرانسه با معترضان

وی در ادامه سخنان خود با انتقاد از نحوه برخورد پلیس فرانسه با معترضان، آنچه را دوگانگی در بازتاب رسانه‌ای رفتار پلیس کشورهای مختلف می‌دانست، مورد انتقاد قرار داد.

حجت الاسلام‌قریشی با اشاره به پوشش رسانه‌ای رویدادهای بین‌المللی، بر ضرورت بررسی دقیق رویدادها و نحوه بازتاب آنها در رسانه‌ها تأکید کرد.