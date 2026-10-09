امنیت کشور مرهون رشادت نیروهای فراجا و ایستادگی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام عظیم اسدزاده، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، با تبیین پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته فراجا، امنیت را از اساسی‌ترین نعمت‌های الهی و زیربنای آرامش و آسایش جامعه دانست.

وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر نقش فراجا در تأمین امنیت کشور، افزود: امنیت پایدار در جای‌جای ایران اسلامی، از مرزهای صعب‌العبور تا شهرها، روستاها و محله‌ها، حاصل مجاهدت و فداکاری نیروهایی است که در خط مقدم صیانت از جان، مال و آرامش مردم ایستاده‌اند.

امام جمعه نمین گفت : در پیام مقام معظم رهبری، فراجا به‌عنوان یکی از ستون‌های مستحکم امنیت کشور معرفی شده و بر نقش برجسته این نیرو در سال‌های اخیر، به‌ویژه در جریان جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم، تأکید شده است.

وی همچنین با اشاره به پیروزی انصارالله یمن، به تحولات منطقه و اهمیت ایستادگی در برابر دشمنان پرداخت.

حجت‌الاسلام اسدزاده در بخش دیگری از خطبه‌ها، به مناسبت روز ملی کودک، بر جایگاه بنیادین خانواده در تربیت نسل آینده تأکید کرد و تربیت صحیح کودکان را از مهم‌ترین مسئولیت‌های والدین دانست؛ مسئولیتی که نقش مستقیمی در شکل‌گیری شخصیت، اخلاق و آینده جامعه دارد.