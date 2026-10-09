به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نادر پوراصغری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه اردستان با اشاره به اهمیت جهاد در فرهنگ اسلامی، اظهار کرد: جهاد تنها به حضور در میدان جنگ محدود نمی‌شود، بلکه امر به معروف، نهی از منکر، پایداری در میدان‌های نبرد و دشمنی با تبهکاران از شاخه‌های جهاد به شمار می‌رود.

وی افزود: امر به معروف یعنی خوبی‌ها را به زبان بیاوریم و آن را به مردم و هموطنان خود یادآوری کنیم و نهی از منکر نیز به معنای جلوگیری از رفتارهای نادرست و آگاهی دادن نسبت به اشتباهات است.

مسئول عقیدتی سیاسی انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: بر اساس فرمایش حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، کسی که امر به معروف می‌کند از مؤمنان پشتیبانی کرده و فردی که نهی از منکر می‌کند، بینی منافقان را به خاک مالیده است.

پوراصغری تصریح کرد: امروز منافقان و دشمنان نقشه‌های مختلفی برای منحرف کردن جامعه دارند و آگاهی‌بخشی و نهی از منکر می‌تواند در مقابله با این توطئه‌ها مؤثر باشد.

وی بیان کرد: یکی دیگر از شاخه‌های جهاد، پایداری در میدان‌های نبرد و انجام وظیفه است و هر فردی که در این مسیر وظیفه خود را به درستی انجام دهد، در مسیر جهاد گام برداشته است.

مسئول عقیدتی سیاسی انتظامی اردستان اضافه کرد: دشمنی با تبهکاران نیز از شاخه‌های جهاد است و نیروهای انتظامی و دیگر مدافعان امنیت در سطح شهرها و مرزها برای مقابله با افرادی که قصد برهم زدن نظم جامعه و تضییع حقوق مردم را دارند، تلاش می‌کنند.

پوراصغری ادامه داد: هر کس در برابر تبهکاران و کسانی که قصد برهم زدن نظم جامعه و تضییع حقوق دیگران را دارند، برای خدا خشمگین شود، مشمول خشم و حمایت الهی خواهد بود.

وی یادآور شد: امروز دشمن روی اختلاف میان مردم و ایجاد شکاف در جامعه حساب ویژه‌ای باز کرده است و تلاش می‌کند از طریق ایجاد اختلاف میان مذاهب، گروه‌های مختلف اجتماعی و جریان‌های سیاسی، انسجام جامعه را تضعیف کند.

مسئول عقیدتی سیاسی انتظامی اردستان با اشاره به اهداف دشمن در جنگ روانی گفت: ایجاد اختلاف میان مردم، بدبین کردن جامعه نسبت به نیروهای مسلح، تخریب جبهه مقاومت و زیر سؤال بردن اصل نظام و انقلاب از جمله اهدافی است که دشمن دنبال می‌کند.

پوراصغری افزود: یکی از روش‌های دشمن، استفاده از نفوذی‌های مجازی است که ممکن است با ظاهر مذهبی و انقلابی وارد فضای مجازی و گروه‌ها شوند و به‌تدریج دیدگاه‌های مورد نظر خود را به مخاطبان القا کنند.

وی تصریح کرد: برخی افراد نیز بدون آگاهی کافی و به دلیل ناتوانی در تشخیص خط رسانه‌ای دشمن و عملیات روانی، ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند و باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند.

مسئول عقیدتی سیاسی انتظامی اردستان بیان کرد: دشمن در جنگ روانی خود از روش‌هایی همچون شایعه‌سازی، القای اختلاف میان مسئولان و ایجاد شبهه درباره نقش نیروهای مسلح در مسائل سیاسی استفاده می‌کند و جامعه باید نسبت به این عملیات روانی هوشیار باشد.

پوراصغری خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف و فاصله میان مردم و نیروهای انقلابی، انسجام داخلی را تضعیف کند و مقابله با این توطئه‌ها نیازمند بصیرت، آگاهی و هوشیاری مردم است.