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۱۷ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۵

جنگ روانی دشمن با هدف ایجاد اختلاف و تضعیف انسجام جامعه دنبال می‌شود

جنگ روانی دشمن با هدف ایجاد اختلاف و تضعیف انسجام جامعه دنبال می‌شود

اردستان- مسئول عقیدتی سیاسی انتظامی اردستان با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد شکاف، گفت: شایعه‌سازی، ایجاد بدبینی نسبت به نیروهای مسلح و تخریب جبهه مقاومت از جمله محورهای جنگ روانی دشمن است‌

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام نادر پوراصغری در سخنرانی پیش از خطبه‌های نمازجمعه اردستان با اشاره به اهمیت جهاد در فرهنگ اسلامی، اظهار کرد: جهاد تنها به حضور در میدان جنگ محدود نمی‌شود، بلکه امر به معروف، نهی از منکر، پایداری در میدان‌های نبرد و دشمنی با تبهکاران از شاخه‌های جهاد به شمار می‌رود.

وی افزود: امر به معروف یعنی خوبی‌ها را به زبان بیاوریم و آن را به مردم و هموطنان خود یادآوری کنیم و نهی از منکر نیز به معنای جلوگیری از رفتارهای نادرست و آگاهی دادن نسبت به اشتباهات است.

مسئول عقیدتی سیاسی انتظامی اردستان خاطرنشان کرد: بر اساس فرمایش حضرت امیرالمؤمنین علی (ع)، کسی که امر به معروف می‌کند از مؤمنان پشتیبانی کرده و فردی که نهی از منکر می‌کند، بینی منافقان را به خاک مالیده است.

پوراصغری تصریح کرد: امروز منافقان و دشمنان نقشه‌های مختلفی برای منحرف کردن جامعه دارند و آگاهی‌بخشی و نهی از منکر می‌تواند در مقابله با این توطئه‌ها مؤثر باشد.

وی بیان کرد: یکی دیگر از شاخه‌های جهاد، پایداری در میدان‌های نبرد و انجام وظیفه است و هر فردی که در این مسیر وظیفه خود را به درستی انجام دهد، در مسیر جهاد گام برداشته است.

مسئول عقیدتی سیاسی انتظامی اردستان اضافه کرد: دشمنی با تبهکاران نیز از شاخه‌های جهاد است و نیروهای انتظامی و دیگر مدافعان امنیت در سطح شهرها و مرزها برای مقابله با افرادی که قصد برهم زدن نظم جامعه و تضییع حقوق مردم را دارند، تلاش می‌کنند.

پوراصغری ادامه داد: هر کس در برابر تبهکاران و کسانی که قصد برهم زدن نظم جامعه و تضییع حقوق دیگران را دارند، برای خدا خشمگین شود، مشمول خشم و حمایت الهی خواهد بود.

وی یادآور شد: امروز دشمن روی اختلاف میان مردم و ایجاد شکاف در جامعه حساب ویژه‌ای باز کرده است و تلاش می‌کند از طریق ایجاد اختلاف میان مذاهب، گروه‌های مختلف اجتماعی و جریان‌های سیاسی، انسجام جامعه را تضعیف کند.

مسئول عقیدتی سیاسی انتظامی اردستان با اشاره به اهداف دشمن در جنگ روانی گفت: ایجاد اختلاف میان مردم، بدبین کردن جامعه نسبت به نیروهای مسلح، تخریب جبهه مقاومت و زیر سؤال بردن اصل نظام و انقلاب از جمله اهدافی است که دشمن دنبال می‌کند.

پوراصغری افزود: یکی از روش‌های دشمن، استفاده از نفوذی‌های مجازی است که ممکن است با ظاهر مذهبی و انقلابی وارد فضای مجازی و گروه‌ها شوند و به‌تدریج دیدگاه‌های مورد نظر خود را به مخاطبان القا کنند.

وی تصریح کرد: برخی افراد نیز بدون آگاهی کافی و به دلیل ناتوانی در تشخیص خط رسانه‌ای دشمن و عملیات روانی، ناخواسته در زمین دشمن بازی می‌کنند و باید نسبت به این موضوع هوشیار باشند.

مسئول عقیدتی سیاسی انتظامی اردستان بیان کرد: دشمن در جنگ روانی خود از روش‌هایی همچون شایعه‌سازی، القای اختلاف میان مسئولان و ایجاد شبهه درباره نقش نیروهای مسلح در مسائل سیاسی استفاده می‌کند و جامعه باید نسبت به این عملیات روانی هوشیار باشد.

پوراصغری خاطرنشان کرد: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد اختلاف و فاصله میان مردم و نیروهای انقلابی، انسجام داخلی را تضعیف کند و مقابله با این توطئه‌ها نیازمند بصیرت، آگاهی و هوشیاری مردم است.

کد مطلب 6972494

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