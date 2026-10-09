ملت ایران با ایستادگی و اراده پولادین، محاسبات دشمن را برهم زدند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمد عبادی‌زاده در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بندرعباس، حضور مستحکم مردم در میدان، پشتیبانی از رزمندگان و بیش از هفت ماه صبر و استقامت ملت ایران را از مصادیق تقوا برشمرد و اظهار کرد: ملت ایران با حضور به‌موقع در صحنه، محاسبات عادی و مادی دشمن را برهم زد و اجازه نداد دشمن از شرایط خاص کشور برای پیشبرد اهداف خود بهره‌برداری کند.

وی بیان کرد: در مقطعی که هنوز رهبری جدید تعیین نشده بود، مردم خود پرچم هدایت و ایستادگی را در دست گرفتند و با حضور میدانی، معادلات دشمن را تغییر دادند.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به تقدیر رهبر شهید انقلاب از نقش مردم در این دوران، خاطرنشان کرد: ملت ایران نشان داد که در سخت‌ترین شرایط نیز با اتکا به ایمان، وحدت و اراده خود، میدان را خالی نمی‌کند.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان همچنین با گرامیداشت روز نیروی انتظامی، از تلاش‌های نیروهای فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران برای تأمین امنیت داخلی کشور قدردانی کرد و گفت: امنیت و سلامت از نعمت‌هایی هستند که اهمیت آن‌ها گاهی تا زمان ازدست‌رفتن به‌درستی درک نمی‌شود.

حجت الاسلام عبادی زاده با اشاره به حملات دشمن به برخی مقرهای انتظامی در جریان جنگ افزود: دشمن به‌خوبی می‌دانست که تامین امنیت داخلی از وظایف اساسی نیروهای انتظامی است و تلاش کرد با هدف قرار دادن مقرهای پلیس، زمینه ناامنی را در کشور فراهم کند؛ اما نیروهای انتظامی با وجود شرایط دشوار، حضور خود را در خیابان‌ها و میدان‌ها حفظ کردند و برای صیانت از امنیت مردم از پا ننشستند.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به تاکید رهبر انقلاب بر نقش نیروهای انتظامی در برقراری امنیت و آرامش جامعه، بر ضرورت تقویت ابعاد مختلف امنیت اجتماعی، اخلاقی و حفاظت از جان، مال، آبرو و حیثیت مردم تأکید کرد.

امام جمعه بندرعباس با قدردانی از نیروهای دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌های آنان برای دفاع از مرزهای آبی کشور تجلیل کرد و گفت: دریادلان ایران در شرایط دشوار عملیاتی و اقلیمی، با آمادگی و استقامت از منافع ملی دفاع می‌کنند.

وی با اشاره به روند تقویت توان دفاعی کشور طی دهه‌های گذشته اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در مسیر تقویت توان بازدارندگی خود، به‌تدریج دامنه حضور و تحرک دشمن را محدود کرده و امروز نیروهای دریایی کشور با تکیه بر توانمندی‌های خود، محاسبات طرف مقابل را در منطقه به چالش کشیده‌اند.

حجت الاسلام عبادی‌زاده با اشاره به تنگه هرمز و اهمیت راهبردی آن در معادلات منطقه‌ای، تأکید کرد: دشمن در برابر اراده و توان ملت ایران به استیصال رسیده است و اظهارات متناقض آن را باید در چارچوب همین شرایط ارزیابی کرد.

وی همچنین با قدردانی از سردار عظمایی فرمانده نیروهای دریایی سپاه در منطقه، و دیگر رزمندگان مستقر در مرزهای آبی کشور، بر نقش مکمل نیروهای دریایی سپاه و ارتش در دفاع از ایران تأکید کرد.

حجت الاسلام عبادی‌زاده با اشاره به فراز و نشیب‌های جنگ‌ها در طول تاریخ گفت: وارد شدن ضربات نظامی به یک کشور، به‌تنهایی به معنای شکست آن نیست؛ چراکه سرنوشت نهایی جنگ را مجموعه‌ای از عوامل، از جمله اراده ملی، توان مقاومت، ایمان و پایداری مردم تعیین می‌کند.

وی افزود: ممکن است در جریان جنگ، ضرباتی به طرفین وارد شود، اما نباید تحولات مقطعی را با نتیجه نهایی جنگ یکسان دانست؛ ملتی که به خداوند متصل است، از عزم پولادین برخوردار بوده و در میدان حضور دارد، می‌تواند معادلات را به نفع خود تغییر دهد.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به شرایط دشوار رزمندگان در مناطق عملیاتی استان هرمزگان خاطرنشان کرد: رزمندگان کشورمان در گرمای طاقت‌فرسا و شرایط سخت محیطی، با آمادگی و روحیه بالا به ماموریت‌های خود ادامه می‌دهند و این استقامت، پشتوانه مهمی برای دفاع از کشور است.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از کارکنان اداره‌کل دامپزشکی استان، نقش این مجموعه را در تامین سلامت عمومی و امنیت غذایی مهم ارزیابی کرد.

حجت الاسلام عبادی‌زاده گفت: همان‌گونه که رزمندگان از جان و مال مردم حفاظت می‌کنند، کارکنان دامپزشکی نیز با نظارت دقیق بر محصولات دامی و طیور، سلامت مواد غذایی و امنیت سفره مردم را تضمین می‌کنند.

وی با اشاره به ظرفیت‌های استان هرمزگان در حوزه دامپروری، به‌ویژه پرورش شتر، اظهار امیدواری کرد با سرمایه‌گذاری هدفمند و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، زمینه توسعه این بخش و ارتقای جایگاه استان در سطح کشور فراهم شود.

حجت الاسلام عبادی‌زاده با گرامیداشت روز روستا و عشایر، روستاها را از مهم‌ترین مراکز تولید و پشتوانه قدرت اقتصادی و اجتماعی کشور دانست و بر ضرورت هدایت سرمایه‌گذاری‌ها به مناطق روستایی تأکید کرد.

وی با بیان اینکه ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار در روستاها از مهاجرت بی‌رویه به شهرها جلوگیری می‌کند، افزود: توسعه صنایع‌دستی، حمایت از تولیدات محلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های گردشگری روستایی باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

امام جمعه بندرعباس با اشاره به تجربه توسعه گردشگری روستایی در جزیره قشم، خواستار توجه بیشتر به ظرفیت‌های گردشگری بکر و کمتر شناخته‌شده در سایر شهرستان‌های استان شد.

وی تأکید کرد: باید شرایطی فراهم شود که روستاییان در محل زندگی خود تولیدکننده و مولد باقی بمانند و برای تأمین نیازهای روزمره خود ناچار به وابستگی به شهرها نباشند؛ چراکه تقویت روستاها به معنای تقویت اقتصاد و قدرت ملی است.

نماینده ولی‌فقیه در هرمزگان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به روز کودک و نوجوان، بر ضرورت توجه خانواده‌ها و جامعه به تربیت نسل آینده تأکید کرد.

حجت الاسلام عبادی‌زاده گفت: والدین، پدربزرگ‌ها و مادربزرگ‌ها باید در کنار یکدیگر برای تربیت صحیح کودکان و نوجوانان تلاش کنند و زمینه شناخت درست و نادرست، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و مشارکت در زندگی جمعی را از دوران کودکی در آنان تقویت کنند.

وی با نقل روایتی از امام حسن مجتبی(ع) درباره جایگاه کودکان در آینده جامعه اظهار کرد: کودکان امروز، بزرگان، مدیران و رهبران فردای جامعه هستند و اگر خواهان ایرانی قوی هستیم، باید برای تربیت و پرورش این نسل سرمایه‌گذاری کنیم.