تخریب شخصیت افراد در فضای مجازی با اخلاق اسلامی سازگار نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود مهدوی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته محمدیه، تقوای الهی را محور اساسی زندگی فردی و اجتماعی دانست و اظهار کرد: تقوا تنها به نماز و روزه محدود نمی‌شود، بلکه صداقت در معاملات، رعایت حقوق مردم، انصاف در رفتار و کسب روزی حلال نیز از جلوه‌های آن است.

وی افزود: پرهیز از طمع، رعایت حقوق شهروندی و رفتار منصفانه و همراه با مدارا با همسر و فرزندان از دیگر مصادیق تقوای الهی است و انسان باتقوا همواره خود را در محضر خداوند می‌بیند و از رفتارهایی که موجب تضییع حقوق دیگران می‌شود، پرهیز می‌کند.

امام‌جمعه محمدیه با اشاره به آیات ۱۱ و ۱۲ سوره حجرات، بر ضرورت پرهیز از تمسخر، تحقیر، بدگمانی و غیبت تأکید کرد و گفت: هیچ جایگاه و امتیازی مجوز بی‌احترامی به دیگران نیست.

مهدوی تجسس در امور شخصی افراد، غیبت و استفاده از الفاظ ناپسند را ناسازگار با اخلاق اسلامی دانست و افزود: انتشار مطالب نادرست و تخریب شخصیت افراد در فضای مجازی می‌تواند به آبرو و حرمت انسان‌ها آسیب برساند؛ بنابراین باید در انتشار مطالب، مسئولانه رفتار کرد.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و شهدای منطقه، بر ضرورت پاسداشت آرمان‌های شهدا تأکید کرد.

مطالبه کنترل تورم و رسیدگی به مشکلات شهرک مهرگان

امام‌جمعه محمدیه همچنین با اشاره به پیام مقام معظم رهبری به مناسبت هفته نیروی انتظامی، نقش فراجا در تأمین امنیت کشور را مهم دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از فناوری‌های نوین برای تقویت توانمندی‌های این نیرو تأکید کرد.

امام‌جمعه محمدیه با اشاره به شعار «هیهات من الذله»، مقاومت در برابر تعدی به امنیت و حاکمیت کشور را برخاسته از مکتب سیدالشهدا(ع) دانست و بر ضرورت ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی و زورگویی تأکید کرد.

وی همچنین بر اهمیت حفظ روحیه جهادی و بسیجی در حل مشکلات کشور تأکید کرد و حضور فعال جوانان و نوجوانان در نماز جمعه و برنامه‌های فرهنگی را ضروری دانست.

مهدوی در بخش دیگری از سخنان خود، کنترل تورم و نوسانات ارزی، نظارت بر بازار و کاهش فشارهای معیشتی مردم را از مطالبات مهم دانست و خواستار توجه مسئولان و نمایندگان مجلس به این مسائل شد.

وی همچنین رسیدگی به مشکلات زیرساختی و مسکن مهر و ارتقای سطح رفاه عمومی، به‌ویژه در شهرک مهرگان، را از اولویت‌هایی عنوان کرد که باید با پیگیری مسئولان در دستور کار قرار گیرد.