معیشت مردم زیر سایه نوسانات ارزی؛ دولت برای تقویت پول ملی اقدام کند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حمیدرضا نبوی چاشمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهدیشهر در مصلای این شهرستان، با انتقاد از وضعیت اقتصادی کشور، بر ضرورت تقویت پول ملی، کاهش تورم و بهبود معیشت مردم تأکید کرد.

وی با بیان اینکه تقویت پول ملی باید در اولویت سیاست‌های اقتصادی مسئولان قرار گیرد، افزود: وابستگی اقتصاد کشور به ارز، زیان‌بار است و باید برای کاهش این وابستگی چاره‌اندیشی شود.

امام جمعه مهدیشهر با اشاره به تأثیر نوسانات نرخ دلار بر فعالیت‌های اقتصادی اظهار کرد: نوسانات ارزی، اقتصاد را به سمت شرطی‌شدن سوق داده است؛ به‌گونه‌ای که با هر تلاطم در بازار ارز، تولیدکنندگان و صاحبان کسب‌وکار با آسیب مواجه می‌شوند.

نبوی چاشمی با بیان اینکه شرطی‌شدن اقتصاد در برابر تغییرات نرخ ارز، بنیان‌های اقتصادی کشور را تضعیف می‌کند، گفت: رهبر شهید انقلاب اسلامی بارها بر ضرورت اصلاح سیاست‌های اقتصادی و مواجهه صحیح با چالش‌ها تأکید کرده بودند.

وی با تأکید بر ضرورت تلاش مضاعف مسئولان برای رفع مشکلات اقتصادی افزود: دولتمردان باید با جدیت بیشتری برای حل مسائل اقتصادی و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی کشور اقدام کنند.

امام جمعه مهدیشهر کاهش تورم و افزایش قدرت پول ملی را دو رویکرد ضروری در سیاست‌گذاری اقتصادی دانست و تصریح کرد: بهبود شاخص‌های اقتصادی باید در دستور کار مسئولان قرار گیرد.

نبوی چاشمی در پایان با اشاره به مطالبات مردم در حوزه اقتصاد و معیشت خاطرنشان کرد: انتظار جامعه از دولتمردان این است که با تلاش بیشتر، برای بهبود وضعیت معیشتی مردم و رفع مشکلات اقتصادی اقدام کنند؛ چراکه این مسائل به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه تبدیل شده است.