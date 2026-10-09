به گزارش خبرنگار مهر،شیخ محمود خوش‌خبر در خطبه‌های نماز جمعه کنگان با تشریح اهمیت همنشینی با افراد صالح در جامعه اسلامی، اظهار کرد: پیامبر رحمت و مهربانی بر انتخاب دوست نیکو و ارتباط با انسان‌های شایسته تأکید کرده است، چراکه معاشرت با افراد صالح می‌تواند زمینه رشد فردی و معنوی انسان را فراهم کند.

وی افزود: همنشینی با انسان‌های نیکو همچون دارویی برای تقویت روح است و به زندگی انسان هدف و معنا می‌بخشد؛ ازاین‌رو، انتخاب دوستان شایسته باید مورد توجه افراد در روابط اجتماعی قرار گیرد.

امام جمعه موقت اهل‌سنت کنگان در خطبه دوم نماز جمعه، جنایات رژیم صهیونیستی در غزه را محکوم کرد و گفت: در سکوت مدعیان حقوق بشر، غزه به صحنه ویرانی گسترده و رنج بی‌پایان مردم تبدیل شده است؛ خانه‌ها زیر آوار رفته‌اند، خیابان‌ها در میان دود و خاکستر قرار دارند و امید در دل ساکنان این منطقه آسیب دیده است.

خوش‌خبر با اشاره به ابعاد انسانی این فاجعه تصریح کرد: جنایات رژیم صهیونیستی رنج گسترده‌ای برای مردم غزه رقم زده و در شرایطی که مردم با ویرانی و دشواری‌های فراوان روبه‌رو هستند، جامعه جهانی شاهد این وضعیت است.

وی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به افزایش چشمگیر قیمت کالاهای اساسی و مواد غذایی، از دستگاه‌های مسئول خواست با جدیت بیشتری برای کنترل بازار اقدام کنند.

امام جمعه موقت اهل‌سنت کنگان تأکید کرد: انتظار می‌رود دستگاه‌های اجرایی و نظارتی با اتخاذ رویکردی جدی‌تر، راهکارهای عملی برای مهار گرانی‌ها و ساماندهی بازار در دستور کار قرار دهند؛ چراکه معیشت مردم با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است.