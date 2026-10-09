لزوم استانداردسازی درانتصابات مدیران؛برخی مسئولان دغدغه مردم را ندارند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید شجاع‌الدین ابطحی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته شهرستان فریدن با گرامیداشت هفته استاندارد، اظهار کرد : حق طبیعی مردم است که از کالاهای باکیفیت استفاده کنند. هر کالایی که در کشور تولید و عرضه می‌شود، باید از نظر کیفی در سطح مطلوب باشد و تولیدکنندگان نباید تنها به فکر منافع خود بوده و سلامت و جان مردم را نادیده بگیرند.



وی در همین رابطه به عملکرد برخی شرکت‌های خودروسازی انتقاد کرد و افزود: تولید خودروهای بی‌کیفیت و بی‌توجهی به ایمنی و عمر مردم، ناشی از نگاهِ منفعت‌طلبانه است که با اصول استاندارد و اخلاق حرفه‌ای سازگاری ندارد.



امام جمعه فریدن در بخش دیگری از سخنان خود با پیوند دادن مفهوم استاندارد به حوزه مدیریتی کشور، تصریح کرد: مسئولان اجرایی کشور نیز باید دارای شاخص‌های استاندارد در تراز نظام اسلامی باشند. اگر در انتصاب مدیران دقت لازم صورت نگیرد، کشور آسیب می‌بیند. متأسفانه شاهد هستیم که گاه بی‌دقتی در انتخاب مسئولان، ارزش پول ملی و اقتصاد کشور را به چالش کشیده است.



حجت‌الاسلام ابطحی با بیان اینکه برخی مدیران دغدغه واقعی نظام و مردم را ندارند و به فرامین امام جامعه کم‌توجه‌اند، خاطرنشان کرد: برگزاری تجمعات و آیین‌های مذهبی و ملی، نقطه اتکای نظام اسلامی است؛ اما متأسفانه برخی مسئولان نسبت به برگزاری این تجمعات شبانه دیدگاه مثبتی ندارند و در مسیر برگزاری آن‌ها مانع‌تراشی می‌کنند.



وی در پایان با تأکید بر لزوم نقش‌آفرینی جدی‌تر نهادهای نظارتی، یادآور شد: در شرایطی که برخی نهادهای تصمیم‌گیر و نظارتی دچار رکود یا کم‌کاری هستند، باید از ظرفیت‌های مردمی و تجمعات مومنانه که زبان گویای جامعه هستند، برای پیگیری مطالبات و حفظ ارزش‌های نظام به بهترین شکل استفاده کرد.