مقدسی: همکاری و همدلی مردم، پایه پیشرفت و حفظ انسجام جامعه است

به گزارش خبرنگار مهر، شیخ ابراهیم مقدسی در خطبه‌های نماز جمعه چاه مبارک با تبیین مفهوم همکاری اجتماعی در آموزه‌های اسلامی، بر ضرورت مشارکت مردم در امور خیر و توجه به منافع عمومی تأکید کرد.

وی با استناد به آیه «وَتَعَاوَنُوا عَلَی الْبِرِّ وَالتَّقْوَی وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَی الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ» اظهار کرد: خداوند بندگان خود را به همکاری در کارهای خیر و تقوا سفارش کرده و جامعه زمانی می‌تواند به پیشرفت برسد که افراد آن دست در دست یکدیگر بگذارند و برای تحقق مصالح و منافع عمومی همکاری کنند.

امام جمعه اهل‌سنت چاه‌مبارک با بیان اینکه انسان به تنهایی از دیگران بی‌نیاز نیست، افزود: هر فردی با هر میزان علم، قدرت و دارایی، همچنان به خانواده، همسایه و دیگر افراد جامعه نیازمند است و شریعت اسلام نیز با هدف شکل‌گیری جامعه‌ای متراحم و متعاون، مردم را به یاری یکدیگر دعوت کرده است.

مقدسی ادامه داد: در جامعه اسلامی، افراد توانمند باید در کنار نیازمندان باشند، افراد برخوردار از دانش در آموزش دیگران مشارکت کنند و هرکس به اندازه توان خود برای رفع نیازهای جامعه گام بردارد.

وی با هشدار نسبت به غلبه منافع فردی بر مصالح عمومی گفت: اگر انسان تنها برای خود زندگی کند و فقط به دنبال منفعت شخصی باشد، بنیان جامعه تضعیف می‌شود و زمینه شکل‌گیری حسد، کینه و تفرقه میان مردم فراهم خواهد شد؛ در حالی که همکاری و مشارکت اجتماعی، محبت و برادری را تقویت می‌کند.

امام جمعه اهل‌سنت چاه‌مبارک با اشاره به شرایط دشوار زندگی برای برخی از مردم، بر ضرورت تقویت روحیه کمک و همدلی تأکید کرد و گفت: در شرایطی که زندگی برای بسیاری از افراد سخت شده است، باید بیش از گذشته به یاری یکدیگر بشتابیم و مسئولیت‌های اجتماعی را مسئولیتی مشترک بدانیم.

مقدسی همچنین تأکید کرد: همکاری اجتماعی به معنای هم‌نظر بودن مردم در همه مسائل نیست و اختلاف دیدگاه امری طبیعی است، اما افراد باید هنگام اختلاف‌نظر، دیدگاه خود را با ادب و احترام بیان کنند و حقوق یکدیگر را رعایت کنند تا سخنان و رفتارها موجب اختلاف و نزاع در جامعه نشود.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های خود، به مناسبت هفته نیروی انتظامی، امنیت را یکی از نعمت‌های مهم الهی دانست و از خدمات نیروهای مسلح کشور، از جمله ارتش، سپاه، بسیج و نیروی انتظامی در تأمین امنیت قدردانی کرد.

امام جمعه اهل‌سنت چاه‌مبارک با تبریک هفته نیروی انتظامی به کارکنان این نیرو، اظهار کرد: امنیت نعمت بزرگی است که اهمیت آن برای افرادی که در ترس و ناامنی زندگی می‌کنند، بیشتر آشکار می‌شود و نیروهای انتظامی در تأمین امنیت شهرها و روستاها نقش مهمی بر عهده دارند.

مقدسی در پایان ضمن قدردانی از خدمات نیروهای انتظامی و دیگر نیروهای مسلح، برای آنان آرزوی توفیق و سربلندی کرد و گفت: مردم قدردان تلاش‌های نیروهای مسلح برای حفظ امنیت کشور هستند و در کنار آنان خواهند بود.