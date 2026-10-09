تأکید بر تقویت وفاق و همگرایی با حضور امام جمعه جدید گرمسار

به گزارش خبرنگار مهر، آیین تکریم حجت‌الاسلام سیدعلیرضا آرامی، امام جمعه سابق گرمسار، و معارفه حجت‌الاسلام اسماعیلی، امام جمعه جدید این شهرستان، ظهر آدینه با حضور مدیرکل تشریفات و ملاقات‌های دفتر رهبر شهید، نماینده مردم گرمسار و آرادان در مجلس شورای اسلامی و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی برگزار شد.

در این مراسم، ضمن قدردانی از خدمات حجت‌الاسلام سیدعلیرضا آرامی، حکم انتصاب حجت‌الاسلام اسماعیلی که از سوی مسئول شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان سمنان صادر شده بود، قرائت و به وی تقدیم شد.

رئیس دفتر شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان سمنان در این مراسم با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در جمع ائمه جمعه برخی شهرهای استان اظهار کرد: تلاش ما این است که از چهره‌های متدین و اثرگذار برای ارائه خدمات در سنگر امامت جمعه بهره بگیریم.

حجت‌الاسلام محسن فاطمی‌نیا با اشاره به جایگاه گرمسار در میان شهرستان‌های استان سمنان افزود: این شهرستان به‌واسطه ظرفیت‌های گسترده اقتصادی، فرهنگی و سایر توانمندی‌ها، نیازمند توجه ویژه است.

وی ادامه داد: در همین راستا، حاصل تلاش مجموعه سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان، انتصاب حجت‌الاسلام اسماعیلی با ۲۷ سال سابقه فعالیت بوده است.

رئیس دفتر شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه استان سمنان با تأکید بر جایگاه امامت جمعه بیان کرد: امامت جمعه، علاوه بر جایگاه مقدس فرهنگی و تبیینی، ظرفیت مهمی برای بیان مطالبات مردم و پرداختن به مسائل و مشکلات آنان است که باید مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار گرمسار نیز در این مراسم ضمن قدردانی از خدمات امام جمعه سابق این شهرستان گفت: ائمه جمعه از ارکان وفاق و همگرایی در هر شهرستان محسوب می‌شوند.

علی همتی با تأکید بر ضرورت تقویت تعامل میان مسئولان شهرستان افزود: تمام تلاش ما این است که با بهره‌گیری از ظرفیت ائمه جمعه، وفاق و همگرایی موجود میان مسئولان شهرستان گرمسار را تقویت کنیم.

در پایان این مراسم، ضمن تجلیل از خدمات حجت‌الاسلام سیدعلیرضا آرامی، حکم انتصاب حجت‌الاسلام اسماعیلی به‌عنوان امام جمعه جدید گرمسار به وی اهدا شد.