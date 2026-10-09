به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یاسر باقری در خطبه های این هفته نماز جمعه جعفرآباد اظهار کرد: اهالی محترم مغان در سراسر کشور، به‌ویژه ساکنان استان‌های تهران و کرج و مرکز استان اردبیل، به یاری سرزمین نیاکانی خود، مغان، بشتابید.

وی افزود: زمان سرشماری و آمارگیری فرا رسیده است. بی‌تفاوتی امروز شما، تأثیرات جبران‌ناپذیری برای مدت ده سال به دنبال خواهد داشت. اطلاعات ثبتی و ملکی خود را، حتی اگر در تهران سکونت دارید، به مدت دو ماه به منطقه نیاکانی خود منتقل کنید؛ چرا که سرشماری امسال به‌صورت سیستمی و غیرحضوری انجام خواهد شد.

امام جمعه جعفرآباد گفت: هنگامی که از آمار و سرشماری سخن می‌گوییم، سخن تنها از ارقام و اعداد نیست. رگ حیاتی هر منطقه در گرو این آمار و سرشماری است که قرار است انجام پذیرد. آمار و سرشماری مبنای تمامی تصمیماتی است که ارتباط مستقیمی با زندگی روزمره شما دارد.

حجت الاسلام باقری ادامه داد: اعتبارات شهرستانی که سالانه بدون هیچ چانه‌زنی در اختیار فرمانداران شهرستان‌ها قرار می‌گیرد، مبنای آن آمار است. اعتبارات منطقه‌ای که سالانه در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد، مبنای آن آمار است. وجود یا عدم وجود دکل آنتن در یک منطقه و تعداد آن، بر اساس سرشماری تعیین می‌شود. وجود بیمارستان در یک منطقه و یا افزودن بیمارستان دوم، بر اساس آمار مشخص می‌گردد. افزایش تعداد نمایندگان استان و منطقه، بستگی به آمار جمعیتی آن منطقه دارد.

وی افزود: برنامه‌ریزی‌هایی که در راستای توسعه شهری، روستایی و عشایری در ابعاد متعدد عمرانی و غیرعمرانی انجام می‌پذیرد، توزیع خدمات عمومی، تأمین زیرساخت‌ها، سیاست‌گذاری در حوزه مسکن، اشتغال، آموزش، بهداشت و سلامت، همگی به این آمارها بستگی دارد.

امام جمعه جعفرآباد گفت: یکی از عوامل کم‌برخورداری دهستان انجیرلو از برخی امکانات، همین مسئله ثبت جمعیت است؛ چنان‌که در سرشماری سال ۱۳۹۵، جمعیت دهستان انجیرلو ۲۹۵۱ نفر ثبت شده است.

وی افزود: درخواستی نیز از مسئولان اجرایی شهرستانی و استانی دارم: برای شهرستان بیله‌سوار و بخش جعفرآباد، مقدمات برگزاری آمارگیری سنتی و میدانی را فراهم کنید. منطقه ما جمعیت شناور قابل‌ملاحظه‌ای دارد، از جمله عشایر، که احصای اطلاعات آنان بدون مراجعه حضوری امکان‌پذیر نخواهد بود.

امام جمعه جعفر آباد گفت: نبود زیرساخت‌ها موجب شده است کد ملی بسیاری از ساکنان این منطقه برای سایر شهرستان‌ها ثبت شود. برای مثال، هم‌اکنون نیز اگر نوزادی متولد شود، به بیمارستان‌های پارس‌آباد یا اردبیل مراجعه می‌شود. در حوزه آموزش و پرورش نیز بسیاری از خانواده‌ها فرزندان خود را در مدارس کلان‌شهرها ثبت‌نام کرده‌اند. بسیاری از خانه‌ها فاقد کد پستی و حتی سند مالکیت هستند و ده‌ها عامل دیگر از این قبیل.