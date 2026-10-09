احمدی: سیب شیروان ظرفیت تبدیل‌ به برندی جهانی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر محمد احمدی صبح جمعه در جشنواره ملی سیب شیروان که در روستای اوغاز این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: این جشنواره با هدف قدردانی از تلاش باغداران و کشاورزان، شناسایی ظرفیت‌ها و بررسی چالش‌های تولید سیب و همچنین تکمیل زنجیره ارزش این محصول برگزار شده است.

وی با اشاره به عوامل مؤثر در توسعه تولید سیب افزود: تأمین نهاده‌های مورد نیاز، تولید و توزیع نهال مناسب، تأمین نیروی انسانی و سرمایه از مهم‌ترین مؤلفه‌های این حوزه به شمار می‌روند که توجه هم‌زمان به آن‌ها برای توسعه باغداری ضروری است.

فرماندار شیروان با تأکید بر ضرورت اصلاح نژاد نهال‌های سیب تصریح کرد: نهال‌های توزیعی باید از نظر ژنتیکی بهبود یابند تا مقاومت بیشتری در برابر سرما داشته باشند. همچنین حمایت‌های مالی و تسهیلات مورد نیاز باید در اختیار باغداران قرار گیرد تا زمینه توسعه فعالیت‌های آنان فراهم شود.

احمدی با بیان اینکه تولید محصولات متناسب با نیاز بازار نقش مهمی در رونق اقتصادی بخش کشاورزی دارد، ادامه داد: انتخاب ارقام بازارپسند و توجه به سلیقه مصرف‌کنندگان می‌تواند به افزایش قابلیت فروش محصول، بهبود درآمد باغداران و تقویت جایگاه سیب شیروان در بازارهای داخلی و خارجی کمک کند.

وی فرآوری و نگهداری محصول را از مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی تولیدکنندگان سیب در این شهرستان دانست و گفت: توسعه زیرساخت‌های نگهداری و فرآوری از نیازهای اساسی این بخش است و افزایش ظرفیت سردخانه‌ای شیروان از طریق ایجاد سردخانه‌های جدید در دستور کار قرار دارد.

فرماندار شیروان با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی این شهرستان بیان کرد: شیروان بزرگ‌ترین تولیدکننده سیب در سطح استان است و با توسعه زیرساخت‌ها، ارتقای کیفیت محصول، حمایت از باغداران و تکمیل زنجیره ارزش، می‌توان زمینه تبدیل سیب شیروان به برندی معتبر در سطح کشور و حتی بازارهای جهانی را فراهم کرد.