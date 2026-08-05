به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا فایق رستمی صبح چهارشنبه در مراسم تکریم و معارفه فرمانده مرزبانی استان کردستان با قدردانی از خدمات فرمانده سابق مرزبانی، اظهار کرد: امنیت امروز کشور حاصل مجاهدت، ایثار و از خودگذشتگی نیروهای مسلح، مرزبانان، نیروهای انتظامی، بسیج، مجموعههای اطلاعاتی و امنیتی است.
وی با تبریک انتصاب فرمانده جدید مرزبانی کردستان، ابراز امیدواری کرد حضور وی موجب ارتقای امنیت، خدمترسانی بهتر به مرزنشینان و تقویت بیش از پیش مرزبانی استان شود.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به آرمانهای انقلاب اسلامی گفت: ملت ایران در ابتدای انقلاب با رأی قاطع خود استقلال، آزادی و جمهوری اسلامی را برگزید و این اصول همچنان پایههای اصلی نظام جمهوری اسلامی به شمار میروند.
وی افزود: استقلال به معنای رهایی از وابستگی، آزادی در چارچوب کرامت انسانی و تعالیم اسلام و جمهوری اسلامی نیز مبتنی بر عدالت، عزت، انسانیت و دفاع از حقوق مردم است.
مردمسالاری و شایستهسالاری لازمه پیشرفت کشور
وی با تأکید بر نقش مردم در اقتدار نظام اسلامی تصریح کرد: مردم بزرگترین سرمایه کشور هستند و مردمسالاری دینی و شایستهسالاری باید محور عملکرد مسئولان باشد.
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: مسئولان باید با استفاده از ظرفیت نخبگان، استعدادها و توانمندیهای کشور، مسیر پیشرفت و توسعه را هموار کنند و با خدمت صادقانه، رضایت مردم را جلب کنند.
وی امنیت را مهمترین بستر رشد اقتصادی و اجتماعی دانست و گفت: اگر امنیت وجود نداشته باشد، هیچ سرمایه، ثروت و پیشرفتی دوام نخواهد داشت.
وی افزود: امروز آرامش مردم، فعالیت کسبه، حضور دانشآموزان و دانشجویان در مراکز آموزشی و تداوم زندگی عادی جامعه، مرهون تلاش شبانهروزی نیروهای نظامی، انتظامی، مرزبانی و مجموعههای اطلاعاتی و امنیتی است.
خدمت به مردم، جبههای مهمتر از دفاع
نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به شرایط اقتصادی کشور اظهار کرد: دشمن تلاش میکند با جنگ اقتصادی، ایجاد تورم، گرانی و نارضایتی، به کشور آسیب وارد کند اما مسئولان باید با مدیریت صحیح و خدمترسانی، این توطئهها را خنثی کنند.
وی تأکید کرد: همانگونه که نیروهای مسلح در میدان دفاع از کشور خوش درخشیدهاند، امروز نیز همه مدیران باید در جبهه خدمت به مردم با تمام توان وارد عمل شوند و با بهرهگیری از ظرفیتهای داخلی، زمینه رشد اقتصادی و رفاه جامعه را فراهم کنند.
وی در پایان ضمن قدردانی از تلاش نیروهای مسلح و مرزبانان، بر حفظ وحدت، همدلی و خدمت صادقانه به مردم به عنوان مهمترین عامل پیشرفت و اقتدار کشور تأکید کرد.
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