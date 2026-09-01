سبزی: رفع موانع زیرساختی صنایع ساوه نیازمند توجه ویژه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد سبزی، پیش از ظهر سه‌شنبه در آیین افتتاح پروژه‌های هفته دولت در شهرستان زرندیه، با تجلیل از مجاهدت فعالان اقتصادی اظهار کرد: در شرایطی که دشمن با تمام توان به دنبال تحمیل فشار اقتصادی بر کشور است، فعالیت صنعتگران و تولیدکنندگان که بدون اتکا به تسهیلات بانکی و با سرمایه شخصی در میدان تولید ایستاده‌اند، یک جهاد واقعی است.

وی با اشاره به اینکه بسیاری از تولیدکنندگان منطقه با عشق به مردم و میهن فعالیت می‌کنند، افزود: در شرایط کنونی وظیفه داریم از تولیدکنندگانی که با دانش و فناوری بومی برای ارتقای کیفیت محصولات تلاش می‌کنند، حمایت همه‌جانبه داشته باشیم.

لزوم حمایت از قطعه‌سازان برای ارتقای کیفیت خودرو

عضو مجمع نمایندگان استان مرکزی با تأکید بر لزوم پاسخگویی به مطالبات مردمی در حوزه صنعت خودرو تصریح کرد: گلایه‌های مردم نسبت به کیفیت خودروها به‌حق است و در این راستا قطعه‌سازانی که با تکیه بر دانش روز در تلاش برای بهبود کیفیت قطعات هستند، باید در اولویت حمایت‌های دولتی قرار گیرند.

وی افزود: بسیاری از این واحدهای تولیدی حتی بدون درخواست تسهیلات، با انگیزه بالا در حال چرخش چرخ صنعت کشور هستند که این روحیه جای تقدیر دارد.

بهره‌گیری از پساب؛ راهکار کلیدی رفع بحران آب صنایع

حجت‌الاسلام سبزی، چالش‌های زیرساختی شهرک‌های صنعتی و کمبود آب را از مهم‌ترین موانع پیش‌روی واحدهای صنعتی زرندیه دانست و گفت: با حضور معاون وزیر نیرو، تصمیمات راهگشایی برای استفاده از پساب اتخاذ شده که باید با فوریت عملیاتی شود.

وی تأکید کرد: شرکت شهرک‌های صنعتی باید با اجرای خطوط انتقال و لوله‌گذاری، منابع پساب را به واحدهای صنعتی به‌ویژه در صنایع دارویی، غذایی و فولاد برساند که در این زمینه از بخش خصوصی دعوت می‌شود تا با ورود به عرصه سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌های لازم برای انتقال و بهره‌برداری بهینه از این ظرفیت را فراهم کند.

توجه ویژه به انرژی و توسعه مزارع خورشیدی

نماینده مردم ساوه و زرندیه در مجلس با اشاره به چالش تأمین برق صنایع و ضرورت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، بیان کرد: وزارت نیرو اقدامات مطلوبی در زمینه پنل‌های خورشیدی انجام داده، اما کافی نیست و برای جلوگیری از کاهش انگیزه تولیدکنندگان، باید تدابیر جدی‌تری در حوزه تأمین انرژی پایدار اتخاذ شود.

وی در پایان با تأکید بر جایگاه استراتژیک ساوه و زرندیه در درآمدزایی مالیاتی کشور تاکید کرد: این منطقه شایسته توجه ویژه دولت است و امیدواریم با تحقق وعده‌ها در رفع مشکلات زیرساختی، مسیر تولید و اشتغال با قدرت و انگیزه دوچندان تداوم یابد.