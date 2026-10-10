حجت‌الاسلام محمد صادق ابوترابی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در حوزه ازدواج و جمعیت دو مسئله جدی اعم از افزایش جمعیت و جلوگیری از سالمندی کشور و دیگری گسترش ازدواج جوانان وجود دارد که نیازمندی فرهنگ‌سازی است.

دبیر ستاد جمعیت و خانواده سازمان تبلیغات اسلامی ادامه داد: بخشی از کاهش ازدواج نیز به عدم تمایل به ازدواج یا فراهم نبودن شرایط ازدواج برای بسیاری از جوانان مربوط می‌شود.

حجت الاسلام ابوترابی یکی از راهکارهای جدی در حوزه ازدواج را واسطه‌گری دانست و گفت: امروز نه تنها پدربزرگ‌ها، مادربزرگ‌ها و فامیل نسبت به ازدواج جوانان فامیل اقدام و دغدغه‌ای ندارند، بلکه پدر و مادرها کمتر نسبت به این موضوع دغدغه دارند و در بسیاری از موارد ازدواج جوانان را به خودشان واگذار کرده‌اند.

دبیر ستاد جمعیت و خانواده سازمان تبلیغات اسلامی افزود: اگر این افراد نسبت به ازدواج جوانان دغدغه داشته باشند و وارد میدان شوند، بخشی از مسائل ازدواج حل می‌شود و می‌توانند برای ازدواج جوانان اقدام کنند.

حجت الاسلام ابوترابی با اشاره به نتایج افکارسنجی‌ها، گفت: حدود ۳۰ درصد از جوانان، مهم‌ترین مسئله خود برای ازدواج نکردن را نداشتن مورد مناسب برای ازدواج عنوان کرده‌اند و این آمار نشان می‌دهد اگر ورود جدی به موضوع واسطه‌گری صورت گیرد، بخشی از این مشکل قابل حل است.

مخالفت خانواده‌ها با ازدواج جوانان می‌تواند زمینه‌ساز تجرد شود

وی پایین آمدن سن ازدواج را از دیگر مسائل مهم دانست و گفت: وقتی دختران و پسران در سنی قرار دارند که نیاز، دغدغه و تمایل جدی به ازدواج دارند و زمینه ازدواج نیز برایشان فراهم است، اما با مخالفت پدر و مادر و خانواده مواجه می‌شوند، ممکن است زمینه ازدواج خود را از دست بدهند.

حجت الاسلام ابوترابی تاکید کرد: آگاه‌سازی پدر و مادرها نسبت به موضوع سن ازدواج می‌تواند به فراهم شدن زمینه ازدواج کمک کند؛ چراکه از بین رفتن زمینه ازدواج می‌تواند در جوان تصمیم به عدم ازدواج ایجاد کند.

فرهنگ‌سازی؛ مهم‌ترین محور در فرزندآوری

حجت الاسلام ابوترابی درباره فرزندآوری نیز گفت: در حوزه جمعیت، مهم‌ترین مسئله باید فرهنگ‌سازی باشد.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد بیشتر جوانان و زوجین در کشور تمایل به داشتن بیش از دو فرزند، یعنی سه فرزند و بیشتر دارند، اما در کنار فراهم شدن زمینه‌های اقتصادی، باید زمینه‌های فرهنگی و آگاه‌سازی نیز مورد توجه قرار گیرد.

دبیر ستاد جمعیت و خانواده سازمان تبلیغات اسلامی فاصله میان تولد فرزندان را یکی دیگر از موضوعاتی دانست که باید درباره آن به خانواده‌ها اطلاع‌رسانی شود و گفت: ممکن است خانواده‌ای تصور کند وقتی فرزند اولش بزرگ شد، فرزند دوم را به دنیا بیاورد، اما در این شرایط، فرزند اول با شرایط تک‌فرزندی بزرگ می‌شود و ممکن است با آسیب‌هایی مواجه شود.

حجت الاسلام ابوترابی افزود: خانواده‌ها باید نسبت به این موضوع آگاهی پیدا کنند که داشتن فرزند دوم و سوم می‌تواند شرایط تربیت فرزندان را نیز تسهیل کند و زمینه رشد آنها را فراهم کند و این آگاهی می‌تواند زمینه فرزندآوری را افزایش دهد.

ضرورت آموزش‌های پیش از ازدواج

دبیر ستاد جمعیت و خانواده سازمان تبلیغات اسلامی در پاسخ به موضوع ازدواج در سن پایین، گفت: سن قانونی ازدواج و سنی که ازدواج در آن ثبت می‌شود برای دختران ۱۳ و ۱۴ سال است و این موضوع در برخی استان‌ها با توجه به شرایط فرهنگی مشاهده می‌شود.

حجت الاسلام ابوترابی با اشاره به ضرورت گسترش مشاوره‌های پیش از ازدواج، گفت: معاونت جوانان وزارت ورزش و مجموعه‌های فرهنگی فعال در حوزه ازدواج، مشاوره‌های پیش از ازدواج را در برنامه‌های خود دارند و اگر این آموزش‌ها و مشاوره‌ها گسترش پیدا کند، بسیاری از آسیب‌ها کاهش خواهد یافت.

وی افزود: در حال حاضر آموزش‌هایی هنگام ازدواج ارائه می‌شود که از نظر ما کافی نیست و باید زمینه بهتری در استان‌ها و در سطح کشور برای آموزش‌های پیش از ازدواج فراهم شود؛ به‌گونه‌ای که جوانان پیش از عقد، آموزش‌های لازم درباره همسرداری، شرایط زندگی مشترک و مشاوره‌های مورد نیاز را دریافت کنند.

شرایط فعالیت مراکز همسان‌گزینی و همسریابی

حجت الاسلام ابوترابی درباره نحوه فعالیت مراکز همسریابی، اظهار کرد: طبق ماده ۳۷ قانون، صلاحیت مراکز همسریابی را سازمان تبلیغات اسلامی بررسی می‌کند و پس از تأیید، این مراکز برای دریافت مجوز رسمی به وزارت ورزش و جوانان معرفی می‌شوند.

وی افزود: مراکزی که متقاضی فعالیت در این حوزه هستند، می‌توانند مراکز مشاوره، دفاتر ازدواج و طلاق یا افرادی باشند که به صورت مستقل در حوزه همسان‌گزینی، همسریابی و واسطه‌گری فعالیت می‌کنند.

دبیر ستاد جمعیت و خانواده سازمان تبلیغات اسلامی گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سایت‌های سازمان تبلیغات اسلامی و جست‌وجوی بخش مربوط به این موضوع، شرایط دریافت مجوز را مطالعه و مدارک خود را بارگذاری کنند.

وی با بیان اینکه پس از ثبت درخواست، تیمی برای تحقیق اعزام می‌شود و استعلام‌های قضایی و انتظامی انجام خواهد شد، افزود: پس از تأیید مراحل، متقاضیان به مصاحبه علمی دعوت می‌شوند و فعالیت آنها توسط چند کارشناس مورد بررسی قرار می‌گیرد و در صورت تأیید، برای دریافت مجوز به وزارت ورزش و جوانان معرفی خواهند شد.

حجت الاسلام ابوترابی درباره شرایط دریافت مجوز گفت: برای سن متقاضیان سختگیری ویژه‌ای وجود ندارد و حتی به افراد زیر ۴۰ سال مجوز داده شده است، اما سابقه فعالیت در حوزه واسطه‌گری و داشتن دانش و مدرک علمی مرتبط مورد تاکید است.

وی افزود: متقاضی باید یا سابقه مناسبی در این حوزه داشته باشد یا دارای مدرک علمی مرتبط در رشته‌هایی مانند روانشناسی، علوم اجتماعی یا حوزه خانواده و ازدواج باشد و در کنار آن، دانش و آشنایی لازم با موضوع واسطه‌گری نیز داشته باشد.