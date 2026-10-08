به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد صادق ابوترابی صبح پنج‌شنبه نشست تخصصی جمعیت، ازدواج و ضرورت واسطه‌گری ویژه مبلغین و ائمه جماعات اظهار کرد: موضوع جمعیت ابعاد مختلفی دارد و مسئله جوانی جمعیت و فرزندآوری، از ناباروری گرفته تا تک‌فرزندی، تربیت فرزند سالمندی، سقط و ... را شامل می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر حدود دو میلیون نفر نابارور در کشور داریم و راهکارهای پزشکی و درمانی هم در وزارت بهداشت برای این مسئله مطرح است، گفت: آسیب جدی و مسئله مهمی که به عنوان یک خطر جدی برای کشور مطرح می‌شود، مسئله سالمندی بوده به گونه‌ای که زنگ هشدار جمعیت، مسئله سالمندی است.

دبیر ستاد جمعیت و خانواده سازمان تبلیغات اسلامی گفت: اگر نگاهی به آمار تولد و وضعیت موالید بعد از انقلاب داشته باشیم، در دهه ۵۰، میانگین فرزندان یک مادر حدود هفت فرزند بود، اما امروز این عدد به زیر یک کاهش داشته است.

وی با بیان اینکه این عدد حتی نرخ جایگزینی را تأمین نمی‌کند، افزود: نرخ جایگزینی یعنی هر مادر به طور میانگین حداقل ۲.۲ فرزند داشته باشد تا جمعیت کشور حفظ شود و مرگ‌ومیر از تولدها بیشتر نشود.

وی با بیان اینکه دهه‌شصتی‌ها و دهه‌پنجاهی‌ها که بیشترین جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند، وقتی وارد سن سالمندی شوند، کشور جوانی برای نگهداری از آنها نخواهد داشت، افزود: حتی برای نگهداری این افراد، خانه‌های سالمندان نیز پاسخگو نخواهد بود چراکه فرزندی وجود ندارد که از آنها نگهداری کند و مراکز هم نمی‌تواند به تنهایی این جمعیت را پوشش دهد.

روحانیت باید در تبیین مسئله جمعیت نقش‌آفرینی کند

وی با بیان اینکه برای نخستین بار در اواخر دهه هشتاد رهبر شهید انقلاب نسبت به مسئله جمعیت هشدار دادند، افزود: ایشان طی ۱۵ سال، بیش از ۶۰ بار به صورت رسمی درباره مسئله جمعیت صحبت کرده‌اند.

وی با بیان اینکه اصل تبیین مسئله جمعیت و هشدار نسبت به سالمندی، از وظایف روحانیت است، بیان کرد: باید مسئله جمعیت را تبیین کرد و یکی از مسائلی که باید مورد توجه قرار گیرد، تبیین مسئله رزق الهی است.

حجت‌الاسلام ابوترابی با بیان اینکه حرمت سقط جنین باید برای مردم تبیین شود، گفت: حتی در جامعه مذهبی ما شاید این موضوع به اندازه کافی تبیین نشده باشد و حرمت سقط از ابتدای بارداری اطلاعی ندارند.

تغییر نگاه به نقش زن در خانواده

دبیر ستاد جمعیت و خانواده سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ابعاد فرهنگی مسئله جمعیت، بیان کرد: در موضوع جمعیت، مسئله فرهنگی و تغییر نگاه نسبت به زنان اهمیت دارد.

وی افزود: فضایی که برای بانوان ایجاد شده، به تغییر نگاه فرهنگی منجر شده است؛ به گونه‌ای که زن رشد و کمال خود را در تحصیل و شغل و درآمد میداند طوری که نباید ازدواج کند، نباید مادر شود بلکه باید تحصیل کند و به شغل مورد نظرش برسد.

حجت‌الاسلام ابوترابی با بیان اینکه در حالی که زن در اوج کرامت خود می‌تواند به عنوان یک خانه‌دار، مادر و فعال فرهنگی و اجتماعی نقش‌آفرین باشد، گفت: ما مخالف فعالیت اجتماعی، فرهنگی و حتی اشتغال زنان نیستیم، اما سؤال این است که جایگاه اصلی زن در خانواده کجاست؟

وی با اشاره به تأکیدات رهبر شهید انقلاب بر جایگاه زن و خانواده گفت: امام شهید و رهبر معظم انقلاب به این موضوع توجه ویژه‌ای داشته‌اند و در پیام اخیر نیز به این مسئله پرداخته شده است.

دبیر ستاد جمعیت و خانواده سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به ضرورت تسهیل ازدواج گفت: در مسیر ازدواج آسان، مسئله تنها دختران و پسران نیستند، بلکه گاهی توقعات و سخت‌گیری‌های والدین به مانعی برای ازدواج جوانان تبدیل می‌شود.

وی تأکید کرد: مسئله ازدواج امروز فقط اقتصاد نیست و نباید همه مشکلات ازدواج را به مسائل اقتصادی محدود کنیم.

ضرورت توسعه واسطه‌گری رسمی ازدواج

حجت الاسلام ابوترابی با اشاره به موضوع واسطه‌گری ازدواج، گفت: یکی از موضوعاتی که قانون جوانی جمعیت به آن پرداخته، مسئله واسطه‌گری ازدواج است.

وی با بیان اینکه قانون در این زمینه ورود کرده و مراکز رسمی ازدواج تعریف شده‌اند و از آنها خواسته شده برای دریافت مجوز اقدام کنند، افزود: در حال حاضر حدود ۳۰۰ مرکز رسمی ازدواج در کشور وجود دارد که در زمینه ازدواج دائم فعالیت می‌کنند؛ این مراکز ممکن است در قالب مراکز مشاوره یا مجموعه‌های اختصاصی همسریابی فعالیت داشته باشند.

دبیر ستاد جمعیت و خانواده سازمان تبلیغات اسلامی با اشاره به کاهش آمار ازدواج اظهار کرد: پنج سال پیش نزدیک به ۹۰۰ هزار ازدواج در کشور داشتیم، اما اکنون این رقم به حدود ۴۳۰ هزار ازدواج رسیده است.

حجت‌الاسلام ابوترابی تأکید کرد: اگر برای موضوع ازدواج برنامه ویژه‌ای ریخته نشود، اگر فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی صورت نگیرد، با آسیب‌های اجتماعی جدی در این زمینه مواجه خواهیم شد.

وی گفت: بخش مهمی از این کار بر عهده نهاد روحانیت است و اصل کار نیز می‌تواند معرفی، واسطه‌گری و پیگیری ازدواج افراد مختلف باشد.