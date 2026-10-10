روایتی از طغیان و عاشقی که بدون حمایت ادامه دارد؛ «زمزمه» درمسیر ایران

حسین علیشاپور خواننده موسیقی کلاسیک ایرانی که طی سال های اخیر علاوه بر حضور در پروژه‌های مختلف ملی و بین المللی در شاخه‌های ارکسترال و گروهی و تدریس تخصصی آواز نیز فعالیت داشته است، در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تازه ترین فعالیت های خود بیان کرد: خوشبختانه پس از برگزاری کنسرت «زمزمه» در تالار رودکی تهران که با همراهی فرزاد محمدنژاد نوازنده تار با اجرای اشعاری از مولانا، حافظ، عبیدزاکانی، حسین منزوی و محمدعلی بهمنی همراه بود، شاهد واکنش خوب و موثری از سوی مخاطبان بودیم که ما را بر آن داشت تا این پروژه را علاوه بر تهران در دیگر شهرهای کشور نیز برگزار کنیم.

وی با بیان اینکه این کنسرت برپایه تک خوانی و تک نوازی شکل گرفته‌است، ادامه داد: در این کنسرت سعی کردم انتخاب اشعار به گونه‌ای باشد که تعریفی از جوش‌وخروش‌های زندگی و به قول معروف آرام گرفتن‌ها و عاشق شدن‌ها، در قالب اشعار شاعران مختلف روایت شود و خوشبختانه با بازخوردی که گرفتیم، کار برای مخاطبان با وجود حضور یک ساز و اجرای آواز خسته‌کننده نبود.

این خواننده و مدرس موسیقی کلاسیک ایرانی گفت: آنچه در این پروژه موسیقایی پیش روی مخاطبان قرار می گیرد، روایتی از گلایه، اعتراض، طغیان و بعد آرام گرفتن و عاشقی انسان است. مسیری که در نهایت به اینجا برسد که در این زندگی، هیچ چیزی ارزش اینکه ما بخواهیم همه چیز را زیر پا بگذاریم، ندارد و این یک روایت دیگر است. برای همین آنچه روی صحنه پیش می رود برای تماشاگر مثل یک قصه عمل می‌کند. خصوصاً اینکه آوازی که بنده می‌خوانم، معمولاً آوازی که بخواهد از قواعد سنتی صرف پیروی کند، نیست. فرآیندی که موجب می شود تماشاگر را همراه ما نگه دارد.

علیشاپور در بخش دیگری از صحبت های خود یادآور شد: «زمزمه» بعد از اجرا در تهران، اول در گرگان و سپس در ساری روی صحنه رفت و براساس برنامه ریزی های انجام گرفته قرار است روز ۲۳ مهر نیز در آمل چهارمین اجرای پروژه را داشته باشیم. اگرچه برای برگزاری این کنسرت ها جمعی از دوستان هنرمند و هنرشناس همراهی بسیار خوبی با ما داشتند اما به دلایل زیاد و متعددی که بارها درباره آن حرف زدم، مخاطبان از موسیقی اصیل ایرانی فاصله گرفته اند و همین امر ما را از اینکه بتوانیم یا بخواهیم در این زمانه از منظر کمی کار گسترده تری انجام دهیم، منع می کند.

وی در پایان تصریح کرد: آنچه من و فرزاد محمدنژاد تاکنون و در آستانه چهارمین اجرا از تورکنسرت های «زمزمه» به میانه آورده ایم، بدون هیچ حمایت مالی و تجاری بوده است و شخصا با آنچه خود در چنته داشتیم ورود به این میدان را تقبل کرده ایم. البته واقعیت این است که برگزاری این پروژه برای هیچ یک از ما توجیه اقتصادی و مالی ندارد چرا که بلیت ها نیز بسیار ارزان در نظر گرفته شده اند و اگر حضور آن دسته از مخاطبانی که به هنر ایران عشق می ورزند در این گونه کنسرت ها کم شود ما ناگزیر از ادامه راه باز می مانیم و به ناچار این بخش از موسیقی مان را به خلوتی که تاکنون در آن بوده ایم، خواهیم برد. این پروژه کاملا ایرانی است بنابراین می طلبد تا مخاطبان واقعی هنر ایران در هر کجا و هر منصبی این تلاش ها را بیشتر دریابند.