به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ویکتور مدودچوک» رئیس جنبش «اوکراین دیگر» گفت که شرکت اوکراینی فایر پوینت صرفاً نقش پوششی دارد و بخش قابل‌توجهی از قطعات و فناوری‌های مورد استفاده در سامانه‌های تسلیحاتی دوربرد اوکراین از سوی تولیدکنندگان خارجی و از طریق واسطه‌های اروپایی تأمین می‌شود.

از زمان آغاز جنگ اوکراین در فوریه ۲۰۲۲، کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا با ارسال تسلیحات و مهمات، تأمین سامانه‌های پدافند هوایی و موشکی، آموزش نیروهای اوکراینی و تأمین مالی خرید تجهیزات نظامی، حمایت گسترده‌ای از کی‌یف به عمل آورده‌اند.

بر اساس اعلام کمیسیون اروپا، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن تا سال ۲۰۲۶ میلیاردها یورو برای تقویت توان دفاعی اوکراین اختصاص داده‌اند و برنامه‌های جدیدی نیز برای تأمین پهپاد، موشک، مهمات و سامانه‌های پدافندی در دست اجراست.

کمیسیون اروپا همچنین در اوت ۲۰۲۶ از تصویب ۶.۱ میلیارد یورو اعتبار جدید برای خرید تجهیزات دفاعی اوکراین خبر داد. این حمایت‌ها در حالی ادامه دارد که روسیه بارها ارسال تسلیحات غربی به اوکراین را عاملی برای تشدید درگیری‌ها دانسته است.