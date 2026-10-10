هوای گتوند و شوشتر در وضعیت ناسالم است

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور در ساعت هشت صبح امروز شنبه ۱۸ مهرماه، شاخص کیفی هوا بر حسب ذرات معلق در شهر گتوند با ثبت عدد ۱۱۲ و در شوشتر با ثبت عدد ۱۱۱ در شرایط ناسالم برای گروه‌های حساس (وضعیت نارنجی) قرار گرفت.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود؛ بر این اساس، از صفر تا ۵۰ نشان‌دهنده هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ نشان‌دهنده هوای قابل قبول، ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوای ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای تمامی گروه‌ها، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ نشان‌دهنده شرایط خطرناک جوی است. بر این اساس، به سالمندان، کودکان و بیماران قلبی و ریوی در این مناطق توصیه می‌شود از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.