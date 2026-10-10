به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ددلاین، «مگالوپولیس» ۲۴ اکتبر (۲ آبان) به سینماها بازمی‌گردد و پس از آن یک جلسه پرسش و پاسخ که به صورت آنلاین پخش می‌شود، با خود کاپولا برگزار می‌شود. این جلسه توسط پسر وی رومن کاپولا، که به عنوان کارگردان دوم در این فیلم در کنار پدرش کار کرد، اداره خواهد شد. از تماشاگران دعوت ‌شده قبل، حین و بعد از نمایش فیلم، سوال‌های خود را پیامک کنند و کاپولا به بهترین آنها در همان نشست و به صورت زنده پاسخ خواهد داد.

به این ترتیب تلفن‌ها، در طول نمایش فیلم، با اجازه خود کارگردان اجازه دارند فعال باشند!

هنوز چیزی مبنی بر اینکه این نسخه همان نسخه با تدوین مجدد توسط کاپولاست یا خیر، گفته نشده است. کاپولا بیش از یک سال است که دارد روی نسخه اصلاح‌شده «مگالوپولیس» کار می‌کند و گفته دوست دارد این نسخه‌ حتی عجیب‌تر از نسخه اصلی باشد و نامش را هم «مگالوپولیس بی قید و بند» گذاشته است.

کاپولا تقریباً ۱۲۰ میلیون دلار از پول خودش را صرف ساخت این فیلم کرد و بخشی از کسب و کار خود را برای انجام آن فروخت. این فیلم در جشنواره کن ۲۰۲۴ به نمایش درآمد و در سپتامبر همان سال اکران شد و تنها ۴ میلیون دلار فروخت تا یکی از بزرگترین شکست‌های تجاری این سال‌ها را به نام خود ثبت کند. لاینزگیت شرکت توزیع کننده نیز برای کاهش ضرر خود، فیلم را از سینماها بیرون آورد و حق پخش آن را به کاپولا که از قراردادهای پخش آنلاین خودداری کرده بود، پس داد. تاکنون هیچ نسخه بلو ری از فیلم منتشر نشده و حتی در آمازون نیز موجود نیست.

در حالی که منتقدان یک صدا از «مگالوپولیس» به عنوان فیلمی سردرگم یاد می کنند و بازی‌ها، دیالوگ‌ها و حتی ایده‌هایش را نامفهوم می‌خوانند، اما این آشفتگی از دل یک استاد ۸۷ ساله بیرون آمده که ثروت خود را روی رؤیایی گذاشته است که هیچ کس دیگری حاضر نشد برایش قدم جلو بگذارد.

سوال این است که آیا زمان با «مگالوپولیس» مهربان خواهد بود و مانند فیلم هایی چون «یکی از قلب» یا تا حدی کمتر «باشگاه پنبه» سرانجام روزی روی خوش خواهد دید؟ شاید این فیلم جایگاه خود را پیدا کند.

در هر حال قرار بود کاپولا تولید فیلم بعدی خود، «نگاهی به ماه» را سپتامبر در ایتالیا آغاز کند اما از آنجا که خبر جدیدی درباره این فیلم منتشر نشده است و سپتامبر هم آمد و رفت، شاید سرنوشت «مگالوپولیس» روی این فیلم هم سایه انداخته باشد و ساخت آن دوباره به تعویق افتاده باشد.