به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان صبح شنبه در جلسه شورای اجتماعی استان که با حضور سیدمحمد بطحایی، معاون وزیر و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در محل سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار کرد: پیشگیری، اولویت اصلی ما در حوزه آسیب‌های اجتماعی است و برنامه‌های این بخش باید با هماهنگی همه دستگاه‌های مسئول، به اقدام عملی و مؤثر منتهی شود.

وی با اشاره به تقویت ساختار اجتماعی استانداری تهران افزود: با وجود رویکرد انقباضی دولت در ساختارهای اداری، اهمیت و گستردگی مسائل اجتماعی تهران موجب شد دفتر امور اجتماعی استانداری به مرکز امور اجتماعی ارتقا یابد. انتظار داریم این ظرفیت، به تقویت هماهنگی و تسریع اجرای برنامه‌های اجتماعی استان کمک کند.

استاندار تهران با تأکید بر استفاده از ظرفیت‌های خالی مراکز پذیرش معتادان متجاهر گفت: با همکاری فرماندهی‌های انتظامی استان، طرح‌های جمع‌آوری و ساماندهی باید پیگیری شود و ظرفیت موجود مراکز، به‌طور مؤثر در خدمت اجرای این برنامه‌ها قرار گیرد.

معتمدیان با اشاره به موضوع بازماندگان از تحصیل افزود: آموزش‌وپرورش باید برای بازگشت کودکان و نوجوانان شناسایی‌شده به چرخه آموزش، تدابیر ویژه اتخاذ کند. مبنای برنامه‌ریزی نیز باید اطلاعات افراد شناسایی‌شده باشد تا اقدامات حمایتی و آموزشی به نتیجه مشخص برسد.

استاندار تهران گفت: ضروری است با پیگیری وزارت کشور و سازمان امور اجتماعی، بانک اطلاعاتی منسجمی طراحی شود و در اختیار استان‌ها قرار گیرد؛ به‌گونه‌ای که دستگاه‌های مسئول، متناسب با نیاز و مأموریت خود، به اطلاعات معتبر و قابل اتکا دسترسی داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به همکاری استانداری با مجموعه بهزیستی در موضوع احداث مرکز اوتیسم، آمادگی مدیریت استان را برای پیگیری و شتاب‌بخشی به این طرح اعلام کرد.

معتمدیان، محله‌محوری را از ظرفیت‌های مهم مدیریت اجتماعی تهران برشمرد و اظهار کرد: در دوران جنگ و مدیریت بحران، از ظرفیت محلات و مساجد استفاده شد و نتایج مؤثری به دست آمد. تجربه مشارکت محلی در تأمین امنیت و مدیریت مصرف انرژی نیز نشان می‌دهد که می‌توان از این ظرفیت در پیشگیری و کاهش آسیب‌های اجتماعی بهره گرفت.

وی افزود: استفاده از ظرفیت محلات و مساجد باید بر اساس بررسی‌های کارشناسی و طرح‌های مشخص انجام شود. مرکز امور اجتماعی استان، با همکاری دستگاه‌های مرتبط، برنامه‌های اجرایی این حوزه را تدوین و پیگیری کند.

استاندار تهران با تأکید بر توسعه اورژانس اجتماعی و مراکز مشاوره، به‌ویژه مراکز مشاوره آموزش‌وپرورش، گفت: تقویت این خدمات با پشتیبانی دستگاه‌های ملی و استانی، از اقدامات مؤثر در حوزه پیشگیری است و باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

معتمدیان همچنین آموزش‌وپرورش، دانشگاه‌ها، بهزیستی، کمیته امداد و صداوسیما را از ارکان مهم همکاری در حوزه اجتماعی دانست و افزود: ظرفیت علمی دانشگاه‌ها و توان رسانه‌ای صداوسیما در آموزش، فرهنگ‌سازی و پیشگیری باید به‌صورت مؤثر به کار گرفته شود. هر دستگاه نیز متناسب با مسئولیت خود، یک یا دو طرح اجرایی مشخص ارائه کند تا با حمایت و هم‌افزایی دستگاه‌ها، زمینه اجرای آن فراهم شود.

وی از رئیس سازمان امور اجتماعی کشور خواست تخصیص به‌موقع اعتبارات اجتماعی استان را پیگیری کند و افزود: تخصیص منابع در روزهای پایانی سال، فرصت لازم برای جذب و هزینه‌کرد مؤثر اعتبارات را از استان می‌گیرد؛ موضوعی که در سال‌های اخیر، اجرای برنامه‌های این حوزه را تحت تأثیر قرار داده است.

معتمدیان در پایان، بر مشارکت مجموعه امور اتباع استان در اجرای برنامه‌های اجتماعی، به‌ویژه ساماندهی کودکان کار و خیابان، تأکید کرد و آمادگی استانداری تهران را برای پشتیبانی از طرح‌های عملیاتی دستگاه‌های مسئول اعلام داشت.