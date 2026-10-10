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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

مهار سیلاب در شهرستان خاتم با احداث چاله‌های هلالی

مهار سیلاب در شهرستان خاتم با احداث چاله‌های هلالی

یزد- مدیر جهاد کشاورزی خاتم از اجرای طرح احداث چاله‌های هلالی در ۳۰۰ هکتار از اراضی منطقه حسن قرایی با هدف کنترل روان‌آب‌ها و کاهش خسارات احتمالی سیلاب خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، ناصر محمودی اظهار کرد: عملیات احداث چاله‌های هلالی آبگیر در سطح ۳۰۰ هکتار از اراضی منطقه حسن قرایی با مشارکت کشاورزان به پایان رسیده است.

وی افزود: چاله‌های هلالی با جمع‌آوری آب باران و کاهش سرعت حرکت روان‌آب‌ها، زمینه نفوذ بیشتر آب در خاک و افزایش ذخیره رطوبتی اراضی را فراهم می‌کنند.

مدیر جهاد کشاورزی خاتم ادامه داد: اجرای این طرح در کاهش فرسایش خاک، جلوگیری از تخریب درختان و کاهش خسارات احتمالی سیلاب به باغات و اراضی کشاورزی مؤثر است.

محمودی با اشاره به احتمال وقوع بارش‌های شدید، بر توسعه اقدامات پیشگیرانه و اجرای طرح‌های سازگار با شرایط اقلیمی برای افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی و حفاظت از منابع آب و خاک تأکید کرد.

کد مطلب 6973304

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