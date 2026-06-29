به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی دائیدائی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر توسعه عدالت آموزشی و تأمین همزمان زیرساختهای آموزشی در پروژههای نهضت ملی مسکن اظهار کرد: در راستای افزایش سرانه آموزشی و پاسخگویی به نیاز ساکنان طرحهای حمایتی مسکن و مناطق بازآفرینی شهری، عملیات اجرایی ۱۳ پروژه مدرسهسازی در نقاط مختلف استان در حال انجام است.
وی افزود: این پروژهها در مجموع شامل ۱۲۳ کلاس درس هستند که در شهرهای مهرگان، تاکستان، آبیک، اقبالیه و شریفآباد جانمایی شدهاند. از این تعداد، پنج پروژه مربوط به احداث مدارس جدید و هشت پروژه نیز به تکمیل مدارس نیمهتمام اختصاص دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با اشاره به پروژههای بازآفرینی شهری گفت: هنرستان ۶ کلاسه شریفیه در محله مهاجرانی شریفآباد با پیشرفت فیزیکی ۵۰ درصد در حال اجراست و تا پایان مرحله نازککاری با تعهد این ادارهکل تکمیل خواهد شد.
وی ادامه داد: در شهر مهرگان نیز عملیات احداث سه مدرسه ابتدایی ۹ کلاسه، یک مدرسه متوسطه اول و یک مدرسه متوسطه دوم ۹ کلاسه آغاز شده و تکمیل مدارس ۱۲ کلاسه در قطعات ۱۶، ۵۶ و ۵۷ این شهر با پیشرفت مناسب در حال انجام است.
دائیدائی افزود: مدرسه ۱۲ کلاسه تاکستان با پیشرفت فیزیکی ۶۰ درصد و مدرسه ۱۲ کلاسه آبیک با پیشرفت ۸۰ درصد از پروژههای اولویتدار استان هستند. همچنین در اقبالیه نیز احداث یک مدرسه ابتدایی ۶ کلاسه و یک مدرسه متوسطه اول ۹ کلاسه در دستور کار قرار دارد.
وی با بیان اینکه مجموع زیربنای این پروژهها بیش از ۱۷ هزار مترمربع است، تصریح کرد: با تأمین اعتبارات و تسریع در روند اجرا، این فضاهای آموزشی همزمان با بهرهبرداری از پروژههای نهضت ملی مسکن در اختیار دانشآموزان قرار خواهد گرفت و گامی مؤثر در تحقق عدالت آموزشی خواهد بود.
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