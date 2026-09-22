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۳۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۴:۰۲

وزش باد و گرد و خاک در کرمان؛ کاهش دمای هوا از ابتدای هفته آینده

وزش باد و گرد و خاک در کرمان؛ کاهش دمای هوا از ابتدای هفته آینده

کرمان- اداره کل هواشناسی کرمان اعلام کرد: از روز جمعه بر شدت وزش باد، به‌ ویژه در مناطق شرقی این استان افزوده می‌شود و دمای هوا نیز از ابتدای هفته آینده روند کاهشی خواهد داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش از ظهر سه شنبه اعلام کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد طی روزهای آینده در بیشتر مناطق استان، جوی نسبتاً آرام همراه با آسمانی صاف تا کمی ابری پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، وزش باد و گردوخاک نیز در برخی ساعات در مناطق مختلف استان کرمان دور از انتظار نیست و شرایط جوی در برخی نقاط با افزایش سرعت وزش باد همراه خواهد بود.

همچنین از روز جمعه بر شدت وزش باد در برخی مناطق استان، به‌ ویژه نواحی شرقی، افزوده خواهد شد که می‌تواند موجب خیزش گردوخاک در این مناطق شود.

اداره کل هواشناسی استان کرمان همچنین اعلام کرد: از نظر دمایی، از ابتدای هفته آینده روند کاهشی دما در استان پیش‌بینی می‌شود.

کد مطلب 6955123

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