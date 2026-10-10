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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۳۴

«کالاس» از بررسی بزرگ‌ترین بسته تحریمی علیه روسیه خبر داد

«کالاس» از بررسی بزرگ‌ترین بسته تحریمی علیه روسیه خبر داد

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خبر داد: وزرای خارجه اتحادیه اروپا قصد دارند روز دوشنبه بزرگ‌ترین بسته تحریمی علیه ماشین جنگی روسیه را تصویب کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز شنبه با تکرار مواضع روسیه هراسانه این اتحادیه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: حملات روسیه طی 2 روز جان بیش از ۸۰ غیرنظامی اوکراینی را گرفت. علاوه بر این، روسیه حملات ترکیبی خود علیه اروپا اعم از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و متحدان ناتو را تشدید کرده است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اضافه کرد: تعلیق تحریم‌ های مربوط به گازوئیل روسیه، درآمدهای بیشتری را برای ادامه جنگ در اختیار مسکو قرار می‌دهد. اکنون زمان کاهش فشار بر روسیه نیست و اروپا نیز چنین نخواهد کرد.

«کایا کالاس» سپس افزود: وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا قصد دارند روز دوشنبه بزرگ‌ترین بسته تحریمی علیه ماشین جنگی روسیه را از زمان آغاز جنگ تصویب کنند!

کد مطلب 6973639

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