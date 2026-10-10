به گزارش خبرگزاری مهر، «کایا کالاس» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا امروز شنبه با تکرار مواضع روسیه هراسانه این اتحادیه با انتشار پیامی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: حملات روسیه طی 2 روز جان بیش از ۸۰ غیرنظامی اوکراینی را گرفت. علاوه بر این، روسیه حملات ترکیبی خود علیه اروپا اعم از کشورهای عضو اتحادیه اروپا و متحدان ناتو را تشدید کرده است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اضافه کرد: تعلیق تحریم‌ های مربوط به گازوئیل روسیه، درآمدهای بیشتری را برای ادامه جنگ در اختیار مسکو قرار می‌دهد. اکنون زمان کاهش فشار بر روسیه نیست و اروپا نیز چنین نخواهد کرد.

«کایا کالاس» سپس افزود: وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا قصد دارند روز دوشنبه بزرگ‌ترین بسته تحریمی علیه ماشین جنگی روسیه را از زمان آغاز جنگ تصویب کنند!