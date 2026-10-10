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۱۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۸:۲۶

محمدی: کتاب و کتاب‌خوانی از مهم‌ترین ارکان توسعه فرهنگی جامعه است

محمدی: کتاب و کتاب‌خوانی از مهم‌ترین ارکان توسعه فرهنگی جامعه است

زنجان- معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: ترویج فرهنگ مطالعه در میان نوجوانان، جوانان و اقشار مختلف مردم از موضوعات مهمی بوده که همواره مورد تأکید رهبر شهید انقلاب اسلامی قرار داشته است.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی محمدی عصر شنبه در حاشیه افتتاح یازدهمین نمایشگاه کتاب ناشران کشور در زنجان، با اشاره به جایگاه فرهنگ و کتاب در پیشرفت جامعه اظهار کرد: یکی از افتخارات ما خدمت‌گزاری به فعالان حوزه فرهنگ، به‌ویژه ناشران، نویسندگان و افرادی است که برای گسترش فرهنگ کتاب و کتاب‌خوانی تلاش می‌کنند.

وی با بیان اینکه فرهنگ از بنیادی‌ترین مؤلفه‌های پیشرفت جامعه به شمار می‌رود، افزود: رهبر شهید انقلاب اسلامی همواره بر اهمیت فرهنگ و ضرورت توجه به کتاب و کتاب‌خوانی تأکید داشتند و در بیانات خود از فرهنگ به‌عنوان اکسیژن و هوای مورد نیاز جامعه یاد می‌کردند.

معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: تأکید بر جایگاه فرهنگ و نقش آن در زندگی اجتماعی نشان می‌دهد که توسعه فرهنگی باید در کنار سایر ابعاد پیشرفت کشور مورد توجه قرار گیرد و کتاب و کتاب‌خوانی نیز به‌عنوان یکی از ابزارهای مهم ارتقای آگاهی و دانش عمومی، جایگاه ویژه‌ای در این مسیر دارد.

ضرورت ترویج کتاب‌خوانی در میان نسل جوان

محمدی با اشاره به اهمیت گسترش فرهنگ مطالعه در گروه‌های سنی مختلف تصریح کرد: ترویج و تبلیغ کتاب‌خوانی در میان نوجوانان، جوانان و بزرگسالان از موضوعاتی است که همواره مورد تأکید قرار داشته و باید برای تقویت آن در سطح جامعه تلاش کرد.

وی با قدردانی از ناشران و دست‌اندرکاران برگزاری نمایشگاه کتاب زنجان گفت: برگزاری چنین رویدادهایی فرصت مناسبی برای معرفی آثار، ایجاد ارتباط میان ناشران و مخاطبان و فراهم کردن زمینه دسترسی بیشتر مردم به کتاب است.

معاون حقوقی مجلس و امور استان‌های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به ظرفیت‌های فرهنگی و علمی استان زنجان خاطرنشان کرد: زنجان از استان‌های برخوردار از پیشینه فرهنگی غنی و دارای مشاهیر، مفاخر و شخصیت‌های برجسته در حوزه‌های مختلف علمی، از جمله فقاهت، علوم پایه، علوم تجربی و علوم انسانی است.

محمدی افزود: این پیشینه ارزشمند فرهنگی و علمی، سرمایه‌ای مهم برای استان زنجان به شمار می‌رود و توجه به آن می‌تواند در تقویت جریان فرهنگی و گسترش فرهنگ مطالعه در میان نسل‌های مختلف نقش مؤثری داشته باشد.

وی با قدردانی از مجموعه اداره‌کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان زنجان و جعفر محمدی، مدیرکل این اداره‌کل، برای تلاش در برگزاری نمایشگاه کتاب، از زحمات ناشران و تمامی عوامل اجرایی این رویداد فرهنگی قدردانی کرد.

کد مطلب 6973724

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