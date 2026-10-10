به گزارش خبرنگار مهر، مانور عملیاتی پاسخ به حادثه شیمیایی در بیمارستان شهدای عشایر خرم‌آباد با هدف ارزیابی آمادگی کادر درمان، سنجش توان عملیاتی و بررسی فرآیندهای مدیریت بحران و پدافند غیرعامل برگزار شد.

این مانور با هماهنگی واحد مدیریت بحران و پدافند غیرعامل دانشگاه علوم پزشکی لرستان و با حضور معاون درمان دانشگاه، مدیرکل پدافند غیرعامل، نماینده مدیریت بحران استانداری و جمعی از مسئولان، کارشناسان و کارکنان درمانی بیمارستان اجرا شد.

ارزیابی مدیریت حادثه و پذیرش مصدومان شیمیایی

در جریان این مانور، فرآیند فرماندهی و مدیریت حادثه، نحوه فراخوان و سازماندهی تیم‌های پاسخ، تریاژ و پذیرش مصدومان شیمیایی و رعایت اصول حفاظت فردی مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین نحوه آلودگی‌زدایی مصدومان و اقدامات لازم برای جلوگیری از انتقال آلودگی به بخش‌های درمانی بررسی شد تا میزان آمادگی بیمارستان برای مواجهه با چنین حوادثی سنجیده شود.

بررسی تجهیزات و هماهنگی میان بخش‌های بیمارستان

ارزیابی آمادگی نیروی انسانی، عملکرد واحدهای مرتبط، هماهنگی میان بخش‌های مختلف بیمارستان و کفایت تجهیزات حفاظت فردی و امکانات موردنیاز برای رسیدگی به مصدومان شیمیایی، از دیگر محورهای این مانور بود.

در جریان این ارزیابی میدانی، نقاط قوت و ضعف، چالش‌های احتمالی در زنجیره پاسخ به حادثه و موارد نیازمند اصلاح شناسایی شد تا زمینه بهبود عملکرد مجموعه درمانی در شرایط بحرانی فراهم شود.

تأکید بر رفع نواقص و تقویت آمادگی درمانی

در پایان مانور، بر ضرورت رفع نواقص شناسایی‌شده، تقویت هماهنگی میان واحدهای درمانی و پشتیبانی، توسعه آموزش‌های تخصصی، تکمیل تجهیزات حفاظت فردی و امکانات آلودگی‌زدایی و استمرار برگزاری مانورهای تخصصی تأکید شد.

برگزاری این مانور در چارچوب برنامه‌های دانشگاه علوم پزشکی لرستان برای ارتقای آمادگی عملیاتی مراکز درمانی، تقویت الزامات پدافند غیرعامل و افزایش تاب‌آوری نظام سلامت در برابر حوادث شیمیایی و شرایط اضطراری انجام شد.