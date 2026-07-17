امام جمعه پارسیان: دشمنان هیچ جایگاهی در تنگه هرمز نخواهند داشت

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین جواد اسماعیل‌نیا در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پارسیان با اشاره به حضور گسترده مردم در مراسم تشییع پیکر «امام شهید»، این حضور را حماسه‌ای کم‌نظیر توصیف کرد و اظهار داشت: این مراسم جلوه‌ای از وفاداری ملت به آرمان‌های انقلاب اسلامی بود و پیام روشنی از استمرار راه و مکتب رهبری به جهانیان مخابره کرد.

وی با بیان اینکه این حضور گسترده، شکست بزرگی برای نظام سلطه و حامیان آن بود، افزود: این حماسه تاریخی درس‌ها و پیام‌های فراوانی برای تحلیلگران جهان به همراه دارد و نشان داد ملت ایران در بزنگاه‌های تاریخی در کنار آرمان‌های خود ایستاده‌اند.

امام جمعه پارسیان با گرامیداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان، از خدمات این نهاد قدردانی کرد و همچنین با تسلیت سالروز شهادت حضرت رقیه (س) و بنابر روایتی شهادت امام حسن مجتبی (ع)، بر بهره‌گیری از سیره اهل‌بیت (ع) در زندگی فردی و اجتماعی تأکید کرد.

اسماعیل‌نیا با اشاره به آغاز فعالیت موکب‌های اربعین در شهرستان پارسیان، از مردم خواست همچون سال‌های گذشته با مشارکت در بخش‌های مختلف از جمله پشتیبانی، تهیه اقلام، حمل‌ونقل و اسکان، در خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) سهیم شوند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات نظامی اخیر، از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی قدردانی کرد و گفت: مردم انتظار دارند مسئولان ضمن تقویت انسجام داخلی و خدمات‌رسانی، امید خود را از هرگونه مذاکره با آمریکا قطع کرده و با اتکا به ظرفیت‌های داخلی مسیر کشور را دنبال کنند.

امام جمعه پارسیان همچنین بر لزوم افزایش توان بازدارندگی کشور تأکید کرد و گفت: دشمن نشان داده است که هیچ‌گونه پایبندی به اصول انسانی و اخلاقی ندارد و جمهوری اسلامی باید با تقویت قدرت دفاعی، هزینه هرگونه اقدام خصمانه را برای دشمن افزایش دهد.

وی با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز اظهار کرد: تنگه هرمز یکی از مهم‌ترین گذرگاه‌های ژئوپلیتیکی جهان است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس حقوق بین‌الملل اجازه هیچ‌گونه دخالت و حضور بیگانگان، به‌ویژه دشمنان ملت ایران، را در این آبراه راهبردی نخواهد داد.

اسماعیل‌نیا تأکید کرد: نیروهای مسلح جمهوری اسلامی با آمادگی کامل از امنیت تنگه هرمز و منافع ملی کشور دفاع خواهند کرد و هرگونه تعرض به این منطقه با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.