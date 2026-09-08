به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، رای رد دعوی باشگاه ذوب آهن بطرفیت باشگاه فجرسپاسی به شرح زیر است:

در خصوص شکایت باشگاه ذوب آهن علیه باشگاه فجرسپاسی مبنی بر استفاده از بازیکن غیر مجاز به نام آقای حسین شهابی از سری مسابقات لیگ برتر فوتبال کشور به این شرح که باشگاه شاکی مدعی است بازیکن موضوع شکایت به عنوان سرباز تحت قرارداد باشگاه فجرسپاسی بوده که قبل از بازی دو تیم در تاریخ ۱۴۰۵/۶/۷ خدمت سربازی ایشان خاتمه یافته بنابراین قرارداد ایشان فاقد مجوز بوده و بازیکن غیر مجاز میباشد و تقاضای تغییر نتیجه سه بر صفر را دارد حال با عنایت به نظریه کارشناسی سازمان لیگ به شماره ۱۴۰۵۲۱۴۷۶۱ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴، رونوشت اسناد و مدارک ابرازی، دفاعیات مقرون به واقع باشگاه طرف شکایت، لوایح ارائه شده و گواهی عضویت شماره ۲۴۷۹۰ مورخ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ فرماندهی سپاه استان فارس در نتیجه به جهت عدم احراز تخلف از سوی بازیکنان و باشگاه طرف شکایت به استناد موا ۶۱ و ۹۵ از مقررات انضباطی فدراسیون فوتبال مصوب ۱۳۹۷ رای برائت صادر و اعلام میدارد رای صادره ظرف مهلت ۷ روز قابل تجدیدنظر خواهی نزد کمیته محترم استیناف میباشد.