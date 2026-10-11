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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۸:۰۶

مسکو: اروپا به دنبال تحریک کشورهای در حال توسعه علیه روسیه است

مسکو: اروپا به دنبال تحریک کشورهای در حال توسعه علیه روسیه است

یک دیپلمات ارشد روسیه اعلام کرد اروپا با سوءاستفاده از موضوع امنیت غذایی، کشورهای جنوب جهانی(کشورهای در حال توسعه) را علیه مسکو تحریک می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت: گمانه‌زنی‌های کشورهای اروپایی درباره امنیت غذایی با هدف مشخصی دنبال می‌شود و آن، قرار دادن کشورهای جنوب جهانی در برابر روسیه است.

وی افزود: اروپایی‌ها با مطرح کردن نگرانی برای گرسنگان، ترجیح می‌دهند اقدامات دولت ولودیمر زلنسکی در اوکراین که منجر به اختلال در عرضه غلات و کود، کمبود آنها و افزایش تورم می‌شود را نادیده بگیرند.

جنگ اوکراین که در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، با مختل کردن کشت و برداشت محصولات کشاورزی، آسیب به زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل و ایجاد ناامنی در مسیرهای صادراتی دریای سیاه، عرضه جهانی غلات را با اختلال مواجه کرد.

روسیه و اوکراین از صادرکنندگان مهم جهانی گندم و ذرت هستند و کاهش یا توقف صادرات آنها، همراه با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و نهاده‌های کشاورزی، به نوسان قیمت مواد غذایی و تشدید نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی، به‌ویژه در کشورهای واردکننده و کم‌درآمد، دامن زد.

کد مطلب 6974008

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