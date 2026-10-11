مسکو: اروپا به دنبال تحریک کشورهای در حال توسعه علیه روسیه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «واسیلی نبنزیا» نماینده دائم روسیه در سازمان ملل گفت: گمانه‌زنی‌های کشورهای اروپایی درباره امنیت غذایی با هدف مشخصی دنبال می‌شود و آن، قرار دادن کشورهای جنوب جهانی در برابر روسیه است.

وی افزود: اروپایی‌ها با مطرح کردن نگرانی برای گرسنگان، ترجیح می‌دهند اقدامات دولت ولودیمر زلنسکی در اوکراین که منجر به اختلال در عرضه غلات و کود، کمبود آنها و افزایش تورم می‌شود را نادیده بگیرند.

جنگ اوکراین که در فوریه ۲۰۲۲ آغاز شد، با مختل کردن کشت و برداشت محصولات کشاورزی، آسیب به زیرساخت‌های ذخیره‌سازی و حمل‌ونقل و ایجاد ناامنی در مسیرهای صادراتی دریای سیاه، عرضه جهانی غلات را با اختلال مواجه کرد.

روسیه و اوکراین از صادرکنندگان مهم جهانی گندم و ذرت هستند و کاهش یا توقف صادرات آنها، همراه با افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و نهاده‌های کشاورزی، به نوسان قیمت مواد غذایی و تشدید نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی، به‌ویژه در کشورهای واردکننده و کم‌درآمد، دامن زد.