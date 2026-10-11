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۱۹ مهر ۱۴۰۵، ۹:۴۸

ضربه پلیس به قاچاقچیان مواد مخدر؛ کشف ۲ کیلوگرم کوکائین در میاندوآب

ضربه پلیس به قاچاقچیان مواد مخدر؛ کشف ۲ کیلوگرم کوکائین در میاندوآب

ارومیه- فرمانده انتظامی آذربایجان غربی از کشف ۲ کیلوگرم ماده مخدر کوکائین در میاندوآب و دستگیری ۲ متهم در این خصوص خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار جمال سلمانی اظهار کرد: در پی اقدامات اطلاعاتی مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان، انتقال محموله مواد مخدر در یکی از محورهای مواصلاتی میاندوآب شناسایی و عملیات برای متوقف کردن خودروهای مورد نظر اجرا شد.

وی افزود: در جریان این عملیات، مأموران موفق شدند ۲ کیلوگرم کوکائین را و ۲ متهم را در این خصوص دستگیر کنند.

فرمانده انتظامی استان آذربایجان غربی با تأکید بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاقچیان مواد مخدر، خاطرنشان کرد: مبارزه هوشمندانه و مستمر با سوداگران مرگ و برخورد قانونی با عوامل قاچاق مواد مخدر، از اولویت ‌های انتظامی استان است.

سلمانی از شهروندان خواست در صورت مشاهده موارد مشکوک و اطلاع از فعالیت قاچاقچیان مواد مخدر، موضوع را از طریق شماره ۱۱۰ مرکز فوریت ‌های پلیسی اطلاع دهند و برای ارائه پیشنهاد ها، انتقاد ها و بیان دیدگاه ‌های خود درباره عملکرد پلیس، با سامانه ۱۹۷ تماس بگیرند.

کد مطلب 6974124

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