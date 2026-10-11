تردد قطارها در خط ۴ مترو تهران ایمن تر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از شرکت مترو پایتخت، آغاز نخست پایانه شهید کلاهدوز، اوایل سال ۱۳۹۶ به بهره برداری رسید و در آن زمان یک کراس اوور ساده به منظور سهولت تردد قطارها در ورودی پایانه (از سمت ایستگاه شهید کلاهدوز) اجرا شده بود.

حسن ایزانلو مجری خط ۴ مترو تهران گفت: از ابتدا هم طراحی های صورت گرفته برای نصب و راه اندازی یک کراس اوور دوبل برای پایانه شهید کلاهدوز انجام شده بود اما با یک کراس اوور ساده هم امکان راه اندازی فاز نخست پایانه میسر بود.

وی افزود: حالا پس از نزدیک به ۹ سال و اندی ماه، قطعات کراس اوور دوبل که در انبار موجود بوده و ارزش ریالی آن به قیمت امروز ۱۵۰ میلیارد تومان می باشد، جایگزین کراس اوور ساده قبلی شده و این امر علیرغم پیچیدگی های فنی و اجرایی، با یک برنامه ریزی دقیق و حساب شده، در مدت زمان ۲ هفته عملیاتی شد. این امر البته ملاحظات دیگری نیز به دنبال داشت که از جمله مهمترین آنها سیستم سیگنالینگ و مونتاژ مجدد ریل سوم خط ۴ بود.

ایزانلو مطرح کرد: کل هزینه صورت گرفته برای این عملیات فشرده و حساس ۱۵ میلیارد تومان بود که به موجب اجرایی شدن آن، در واقع ۱۵۰ میلیارد تومان تجهیزات موجود در انبار (به ارزش امروز) احیاء و مورد استفاده قرار گرفت.

مجری خط ۴ در پایان از تسهیل شرایط مانور قطارها در پایانه شهید کلاهدوز و افزایش ایمنی و سرعت انتقال واگن‌ها در تغییر خطوط ریلی این پایانه خبر داد و اقدام صورت پذیرفته را یک ارزش افزوده قابل ملاحظه برای پایانه مذکور قلمداد کرد.