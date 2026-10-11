موسوی: میناب باید به کانون علم، هنر و ادبیات ایران تبدیل شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کتاب خونابه های میناب با حضور سید احمد موسوی معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران ، فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت، زهرا بهروزآذر معاون رئیس جمهور در امور زنان وخانواده ،اعضای ستاد میناب و تعدادی از خانواده های معزز شهید مدرسه شجره طیبه میناب صبح امروز برگزار شد.

سیداحمد موسوی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در جلسه رونمایی از کتاب حادثه مدرسه میناب با اشاره به پیشینهتاریخی این شهر اظهار کرد: اوج افتخارات تاریخی میناب به قرن شانزدهم بازمی‌گردد؛ زمانی که مردم این منطقه در برابراستعمار پرتغال ایستادگی کردند و برای نجات جنوب کشور نقش‌آفرین شدند.

وی افزود: امروز باید بررسی کنیم که آیا حادثه میناب می‌تواند از نظر ابعاد تاریخی و تأثیرگذاری اجتماعی، جایگاهیفراتر از آن رویداد تاریخی پیدا کند یا خیر. به اعتقاد من، ابعاد این حادثه به اندازه‌ای گسترده است که می‌تواند در تاریخایران ماندگار شود و به بخشی از هویت تاریخی کشور تبدیل شود.

موسوی با بیان اینکه میناب دیگر صرفاً بخشی از تاریخ جنوب کشور نیست، گفت: این شهر اکنون به بخشی از هویتتاریخی ایران و نسل‌های آینده تبدیل شده است. اگر در حوزه آموزش عمومی و آموزش عالی به‌درستی عمل کنیم، می‌توانیماین هویت را به عرصه‌های علمی و دانشی کشور نیز پیوند بزنیم و هنر، ادبیات و رسانه را در خدمت ماندگاری آن قراردهیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به توجه برخی کشورهای خارجی به خانواده‌های شهدای حادثه میناب تصریحکرد: زمانی که متوجه شدم خانواده یکی از شهدای میناب(شهید ماکان) از سوی کشورهایی مانند اسپانیا، ژاپن و ترکیهبرای دیدار دعوت شده‌اند، این پرسش برایم مطرح شد که چرا این کشورها تا این اندازه به دیدار با بازماندگان خانواده‌هایشهدای این حادثه اهمیت می‌دهند.

وی ادامه داد: به نظر می‌رسد توجه این کشورها به چنین حوادثی با مسئله تاریخ، آینده نسل‌های بعدی و ضرورت زندهنگه‌داشتن حافظه تاریخی ملت‌ها ارتباط دارد. برای نمونه، ژاپن تلاش می‌کند نام هیروشیما و ناکازاکی در حافظه تاریخیجهان زنده بماند. ماندگاری چنین رویدادهایی در تاریخ، نیازمند روایتگری مستمر درباره پیامدهای جنگ، تجاوز وسلطه‌گری است.

موسوی با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های مختلف در قبال حادثه میناب اظهار کرد: همه بخش‌های حاکمیتی باید اینموضوع را جدی بگیرند. همان‌طور که مهاجرانی با حضور در این عرصه و پیگیری دغدغه‌های مرتبط، از جمله نگارش کتاب،در این مسیر ایفای نقش می‌کند، تک‌تک مسئولان اجرایی و دستگاه‌های کشور نیز در قبال آینده تاریخی و فرهنگی ایرانمسئولیت دارند.

وی افزود: ما برای حفظ هویت نسل‌های آینده، پاسداشت تاریخ مقاومت و تقویت ظرفیت‌های علمی و فرهنگی کشور بهمیناب نیاز داریم. این خانواده‌های معظم شهدا نیستند که به ما نیاز دارند؛ بلکه ما باید به سوی آنان برویم، از آنان درسبیاموزیم و آینده خود را با ارزش‌هایی که این خانواده‌ها نمایندگی می‌کنند، پیوند بزنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه میناب می‌تواند بار دیگر جایگاهی برجسته در تاریخ ایران پیدا کند، گفت: در گذشته، هنگامی که از تاریخ میناب سخن گفته می‌شد، بیشتر به حوادث قرن شانزدهم و ایستادگی مردم این منطقه دربرابر استعمار پرتغال توجه می‌شد؛ اما اکنون این شهر با حادثه‌ای تازه، بار دیگر در کانون توجه تاریخی ایران قرار گرفتهاست.

موسوی تأکید کرد: همه دستگاه‌های اجرایی باید سهم خود را در ماندگاری این هویت ایفا کنند و زمینه تبدیل میناب بهکانونی برای توسعه تاریخی، علمی، ادبی و هنری را فراهم آورند. این شهر می‌تواند در حوزه گردشگری، هنر، ادبیات وسایر عرصه‌های فرهنگی و علمی به الگویی برای فعالیت‌های ملی تبدیل شود.

وی با اشاره به ضرورت توجه به آینده علمی کشور خاطرنشان کرد: اگر می‌خواهیم رشد علمی ایران را در سطح جهان بهنمایش بگذاریم، باید برای میناب جایگاهی ویژه در نظر بگیریم و زمینه ایجاد یک مرکز علمی بزرگ در این منطقه را فراهمکنیم تا این شهر در کنار جایگاه تاریخی خود، به یکی از کانون‌های علمی ایران نیز تبدیل شود.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آرزوهای شهدای خردسال این حادثه وخانواده‌های آنان گفت: برخی از این کودکان آرزوهایی برای آینده خود داشتند که فرصت تحقق آن‌ها از آنان گرفته شد. ازجمله، خانواده یکی از این دانش‌آموزان گفته بود که فرزندشان دوست داشته در آینده دندان‌پزشک شود.

وی افزود: این موضوع برای من یادآور مسئولیتی است که در قبال این کودکان و آرزوهای ناتمام آنان بر عهده داریم. تلاشمی‌کنم بخشی از خدمات و مسئولیت‌های خود را به یاد این دختر معصوم و برای آرامش روح او انجام دهم.

موسوی در پایان با تأکید بر ضرورت پاسداشت یاد شهدای حادثه میناب اظهار کرد: همه ما در قبال این حادثه و آیندهایران مسئولیت داریم و باید برای زنده نگه‌داشتن یاد این شهدا و تبدیل آرزوهای ناتمام آنان به انگیزه‌ای برای پیشرفتکشور تلاش کنیم.

بهروزآذر: حادثه مدرسه میناب نباید در حافظه تاریخی ایران و جهان کمرنگ شود

زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، در جلسه گرامیداشت یاد کودکان شهید مدرسه شجره طیبهمیناب، با اشاره به دشواری سخن گفتن در جمع خانواده‌های این دانش‌آموزان اظهار کرد: حضور در جلسه‌ای که به یادکودکان شهید برگزار می‌شود، به‌ویژه در هفته‌هایی که به نام کودک مزین شده است، بسیار تلخ و دردناک است و صحبتکردن در چنین شرایطی دشواری‌ه ی خاص خود را دارد.

وی افزود: در فرهنگ و تمدن ما، فرزندان از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند و تمام تلاش خانواده‌ها و دولت این است که آینده‌اینیکو برای کودکان بسازند. چه در نهاد خانواده، به‌عنوان پدر و مادر، و چه در نهاد دولت، به‌عنوان مسئولانی که برای افزایشخیر عمومی و کاهش رنج شهروندان تلاش می‌کنند، وظیفه داریم آنچه را به‌عنوان امانت از نسل‌های پیشین دریافت کرده‌ایم،در بهترین شرایط به کودکان تحویل دهیم و آینده را به دست آنان بسپاریم تا آن را بسازند.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با ابراز تأسف از شهادت دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب تصریح کرد: هیچ‌گاه تصور نمی‌کردم روزی فرا برسد که در یک مدرسه با نام شجره طیبه، که به باور من نمادی از ایران است وریشه‌های آن در فرهنگ و تمدن چند هزار ساله کشورمان قرار دارد، ۱۶۸ کودک عزیز، اعم از دختر و پسر، جان خود را ازدست بدهند و ما امروز برای زنده نگه‌داشتن یاد آنان گرد هم بنشینیم.

بهروزآذر ادامه داد: این اتفاق برای همه ما بسیار تلخ است و هرگز نمی‌خواستیم با چنین واقعیتی روبه‌رو شویم. تمامتلاش ما این است که اجازه ندهیم یاد این کودکان فراموش شود و ابعاد تلخ و جنایت‌بار این حادثه در گذر زمان کاهش یابدیا کمرنگ شود.

وی با اشاره به اهمیت روایتگری درباره این حادثه گفت: واقعیت این است که امروز با جنگ روایت‌ها مواجه هستیم. منبیانیه‌های بین‌المللی صادرشده درباره این حادثه را مرور می‌کردم و برایم بسیار تلخ بود که دیدم صندوق کودکان سازمانملل متحد (یونیسف) تا حدی این جنایت را محکوم کرده، اما نامی از عاملان آن نبرده است.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده تأکید کرد: اینجاست که باید صدای خود را بلند کنیم و با صراحت درباره آنچهرخ داده و ماهیت این جنایت سخن بگوییم. نباید اجازه دهیم عاملان این حادثه با استفاده از واژه‌پردازی و تغییر ادبیات،اقدامات خود را توجیه کنند، از شدت تلخی آن بکاهند یا روایت را به شکلی خنثی جلوه دهند.

وی افزود: باید نشان دهیم که این اتفاق تا چه اندازه تلخ و سیاه بوده است و اجازه ندهیم چنین جنایتی بار دیگر در ایرانعزیز ما یا در هیچ نقطه دیگری از جهان علیه کودکان تکرار شود. این ظلم آشکار، فارغ از ملیت و محل زندگی کودکان،نباید در هیچ جای دنیا تکرار شود.

بهروزآذر با خطاب قرار دادن خانواده‌های شهدای میناب خاطرنشان کرد: می‌خواهیم به خانواده‌های عزیز اطمینان دهیم کهتمام ایران در این غم شریک است. افزون بر مردم ایران، بسیاری از انسان‌های آزاده در نقاط مختلف جهان نیز با پیام‌هایمتعدد خود در کنار شما ایستاده‌اند و همدردی خود را با خانواده‌های داغدار ابراز کرده‌اند.

وی با تأکید بر تداوم حمایت‌ها از خانواده‌های شهدا اظهار کرد: ما نیز تا امروز هر آنچه در توان داشته‌ایم، انجام داده‌ایمو این مسیر را ادامه خواهیم داد. امیدواریم بتوانیم دست در دست یکدیگر، در کنار تلاش‌های بنیاد شهید، وزارت بهداشت،شبکه‌های سراج و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، هرکدام به اندازه توان خود برای همراهی با خانواده‌ها و کاهشبخشی از رنج آنان تلاش کنیم.

معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده با بیان اینکه هیچ اقدامی نمی‌تواند به‌طور کامل سنگینی این غم را جبران کند،افزود: می‌دانیم که این اندوه بسیار بزرگ است و تلاش‌های ما در برابر آن ناچیز به نظر می‌رسد؛ اما همین اقدامات نشانمی‌دهد که این حادثه برای ما اهمیت دارد و ایران به وجود خانواده‌های شهدا افتخار می‌کند.

وی با قدردانی از فعالان فرهنگی و رسانه‌ای که در مسیر ثبت و روایت این حادثه تلاش کرده‌اند، گفت: امیدواریم مسیری کهامروز با نگارش این کتاب و تلاش نویسنده آن آغاز شده است، با همراهی جامعه هنری و رسانه‌ای کشور ادامه یابد. مستندسازان، فیلم‌سازان، نویسندگان و خبرنگارانی که برای ثبت این حادثه و روایت ابعاد خشونت‌بار آن تلاش کرده‌اند،نقش مهمی در ماندگاری این رویداد در حافظه تاریخی جامعه دارند.

بهروزآذر تأکید کرد: باید این حادثه را به‌عنوان یکی از نقاط تاریک تاریخ، نسل‌به‌نسل منتقل کنیم. همان‌طور ک ه جهانهیچ‌گاه هیروشیما را فراموش نمی‌کند، حادثه میناب نیز نباید از حافظه تاریخی ایران و جهان پاک شود یا در گذر زمانکمرنگ شود. همچنین نباید اجازه دهیم با تغییر روایت‌ها، ابعاد این حادثه تحریف یا خنثی جلوه داده شود.

وی در پایان با اعلام همراهی معاونت امور زنان و خانواده ریاست‌جمهوری با خانواده‌های شهدای میناب گفت: ما همچناندر کنار شما هستیم، خود را خادم خانواده‌های شهدا می‌دانیم و در معاونت امور زنان و خانواده نیز آماده خدمت‌رسانی وهمراهی با شما هستیم. از همه همکاران و دست‌اندرکاران این جلسه، به‌ویژه دکتر مهاجرانی که پیشنهاد برگزاری ایننشست را مطرح کردند، سپاسگزارم. همچنین قدردان خانواده‌های شهدا و همه افرادی هستیم که با هنر، ابزار و قلم خودبرای ثبت و ماندگاری این حادثه تلاش می‌کنند.

مهاجرانی: هنر باید روایتگر مظلومیت دانش‌آموزان میناب و مانع تکرار فجایع شود

فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، در مراسم رونمایی از رمان مرتبط با فاجعه میناب، با اشاره به دشواری تحمل داغ شهدابرای خانواده‌های آنان اظهار کرد: رفتن با تیر شهادت، قطعاً دشوار است، اما ماندن، صبر کردن و تحمل فراق، دشوارتراست؛ چراکه به تعبیر قرآن، شهدا نزد خداوند هستند و از نعمت‌های الهی بهره‌مند می‌شوند، اما بازماندگان باید این فراقرا تحمل کنند.

وی افزود: امیدواریم خداوند اجر این فراق را به تک‌تک خانواده‌های محترم شهدا عطا کند. ما در طول این ۴۷ سال، شهدایبسیاری تقدیم کرده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که تنها در یک مقطع تاریخی، بیش از ۲۰۰ هزار شهید داشته‌ایم. این موضوع نشانمی‌دهد که مردم ما با فرهنگ شهادت و شهیدپروری آشنا هستند.

سخنگوی دولت با اشاره به حضور خود در میناب پس از وقوع این فاجعه گفت: زمانی که فاجعه میناب اتفاق افتاد، درگفت‌وگو با دوستان دولت مشخص شد که امکان اعزام همه افراد با پرواز وجود ندارد و لازم است یک نفر به‌سرعت به منطقهبرود. این مسئولیت بر عهده من گذاشته شد و من نیز با افتخار آن را پذیرفتم. روز پانزدهم اسفندماه در خدمت مردم عزیزمیناب بودم.

مهاجرانی با بیان اینکه مواجهه با خانواده‌های داغدار، جلوه‌هایی از صبر و استقامت انسانی را به نمایش می‌گذاشت،ادامه داد: پدری را دیدم که همسرش به شهادت رسیده بود و دو فرزند دوقلوی حدود یک‌ونیم‌ساله برایش باقی مانده بودند. او می‌گفت یک هفته است که این دوقلوها از آغوش من پایین نمی‌آیند.

وی افزود: پدر دیگری را دیدم که دو فرزندش را از دست داده بود و البته شاید هم به دست آورده بود؛ نمی‌دانم کدام واژه راباید به کار برد. او چنان با قدرت صحبت می‌کرد که انسان احساس می‌کرد در کلاس عرفان نشسته است.

سخنگوی دولت با اشاره به روایت مادری از لحظه اطلاع از حادثه گفت: مادری تعریف می‌کرد زمانی که به او گفته‌اند ازمدرسه بیاید و فرزندش را ببرد، به پدرش گفته است که برای بردن بچه برود؛ در نتیجه، هم پدر و هم دخترش را از دست دادهبود.

مهاجرانی تأکید کرد: در آنجا احساس کردیم که هنر باید وارد میدان شود و به روایتگری کمک کند. ما باید بتوانیم اینروایت‌های متعدد را در فستیوال‌ها و رویدادهای مختلف به نمایش بگذاریم و حتماً بگوییم که دشمن با ایران چه کرد.

وی با تأکید بر نقش هنر در بازنمایی این فاجعه اظهار کرد: باید با کمک سینما، تئاتر، رمان، شعر و نقاشی نشان دهیم کهایرانِ استوار و در عین حال مظلوم، در برابر چه کسانی ایستاده است. آن دود سیاه، پیش از آنکه در آسمان دیده شود، ازدل کسانی برخاسته بود که اجازه دادند موشکی به سمت مدرسه شلیک شود.

سخنگوی دولت ادامه داد: هنر ابزاری است که کمک می‌کند این سیاهی‌ها و در عین حال شکوه انسانیت به‌خوبی به نمایشگذاشته شود تا از تکرار چنین فجایعی جلوگیری کنیم. مهم‌ترین کاری که بشر می‌تواند انجام دهد، کمک به جلوگیری ازتکرار این خون‌آشامی‌هاست.

مهاجرانی با اشاره به همکاری با انتشارات امیرکبیر برای انتشار رمانی درباره فاجعه میناب گفت: زمانی که این پیشنهادمطرح شد، احساس کردم بهترین زمان برای انجام این کار است. از نویسنده محترم نیز بسیار تشکر می‌کنم؛ ایشان نزدیک به ۴۰ روز عملاً در میناب زندگی کردند و روزهای خود را در مزار مقدس شهدا گذراندند.

وی افزود: این حضور باعث شد در فرصتی بسیار کوتاه، کمتر از شش ماه پس از وقوع این فاجعه، نخستین رمان منتشرشود. امیدواریم بتوانیم به‌درستی روایتگر مظلومیت فرزندانمان باشیم.

سخنگوی دولت با تأکید بر ضرورت تولید آثار فرهنگی بیشتر درباره فجایع رخ‌داده علیه مردم ایران گفت: به نظرم، با وجوداینکه درباره موضوعاتی مانند سردشت فیلم‌هایی ساخته شده و آثاری همچون «درخت گردو» تولید شده است، همچنانجای کار بسیاری وجود دارد. لازم است آثار بیشتری درباره آنچه بر مردم ما گذشت، تولید کنیم؛ نه فقط درباره رزمندگانیکه مقاومت و دفاع را انتخاب کردند، بلکه درباره فرزندانمان که در مدارس حضور داشتند و آنچه بر آنان و مادرانشانگذشت.

مهاجرانی برگزاری این مراسم را نخستین گام فرهنگی در مسیر روایتگری این حادثه دانست و اظهار کرد: این حرکتفرهنگی می‌خواهد به ما کمک کند تا بتوانیم روایتی از این فاجعه ارائه دهیم که ترکیبی از اقتدار ایران و ریشه‌دار بودنتمدن ایرانی باشد.

وی با اشاره به ابعاد انسانی فاجعه میناب گفت: میناب، مینابِ وجدان انسانی است. هر کسی که وجدان انسانی دارد،برای میناب گریسته و خون گریسته است؛ چراکه شدت این فاجعه بسیار زیاد بود.