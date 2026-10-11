برگزاری ۲۷ کارگاه تخصصی هوش مصنوعی و امنیت در کنفرانس رمز ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، امین حسینقلی‌زاده، با تشریح برنامه‌های اجرایی این رویداد اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین برنامه‌های جانبی کنفرانس، رویداد «کافه امید و اشتغال» است که فرصتی برای آشنایی فعالان حوزه امنیت سایبری و رمزنگاری با شرکت‌های فعال در این زمینه فراهم می‌کند.

وی افزود: در این رویداد، شرکت‌کنندگان می‌توانند با فعالیت‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های تخصصی آشنا شوند و زمینه ارتباط حرفه‌ای و اشتغال علاقه‌مندان و متخصصان در حوزه امنیت سایبری و رمزنگاری فراهم شود.

حسینقلی‌زاده با اشاره به برگزاری رویداد «ریورس پیچ» در حاشیه کنفرانس ادامه داد: این رویداد نیز از دیگر برنامه‌های مهم کنفرانس است که با هدف نزدیک‌تر کردن نیازهای صنعت به توانمندی‌های علمی و تخصصی پژوهشگران و فعالان این حوزه برگزار می‌شود.

برگزاری ۲۷ کارگاه تخصصی در دو روز

دبیر اجرایی بیست‌وسومین کنفرانس بین‌المللی رمز ایران، برگزاری کارگاه‌های تخصصی را از دیگر بخش‌های مهم این رویداد دانست و گفت: در مجموع ۲۷ کارگاه تخصصی با مشارکت شرکت‌های فعال در این حوزه برگزار خواهد شد که بخش قابل توجهی از آنها بر موضوعات مرتبط با هوش مصنوعی و امنیت تمرکز دارند.

وی با بیان اینکه هوش مصنوعی از چالش‌های مهم دنیای علم امروز به شمار می‌رود، اظهار کرد: با توجه به تحولات این حوزه و پیوند آن با مباحث امنیتی، کارگاه‌های تخصصی متعددی برای آشنایی مخاطبان با موضوعات مرتبط پیش‌بینی شده است.

حسینقلی‌زاده خاطرنشان کرد: این کارگاه‌ها طی دو روز پیش از برگزاری کنفرانس و در بازه زمانی حدود ساعت ۸ صبح تا ۵ بعدازظهر برگزار می‌شوند و فرصتی برای بهره‌مندی علاقه‌مندان و متخصصان از آموزش‌های تخصصی در حوزه‌های مرتبط فراهم می‌کنند.

وی در پایان تأکید کرد: برنامه‌ریزی برای برگزاری این کارگاه‌ها و رویدادهای جانبی با هدف گسترش ارتباط میان فعالان علمی و صنعتی، توسعه دانش تخصصی و فراهم کردن زمینه تعامل بیشتر میان شرکت‌ها و نیروهای متخصص انجام شده است.