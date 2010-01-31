طرح مرمت کاروانسراهای میامی و عباس آباد شاهرود تصویب شد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مصطفی یغمائیان ظهر یکشنبه در نشست شورای فنی میراث فرهنگی سمنان گفت: طرح مرمت و احیای کاروانسراهای میامی و عباس آباد شاهرود توسط بخش خصوصی اجرا می شود.

وی بر ضرورت تهیه طرح مرمتی قبل از انجام هرگونه عملیات اجرایی در بناهای تاریخی تاکید کرد و افزود: انجام عملیات مرمتی در بناهای تاریخی بدون ارائه طرح امکان پذیر نیست، مگر در موارد اضطراری که تشخیص آن بر عهده شورای فنی است.

یغمائیان در خصوص وضعیت فعلی کاروانسراهای میامی و عباس آباد اظهار داشت: این دو کاروانسرا هم اکنون مورد استفاده مردم قرار می گیرند که باعث زنده بودن و احیای این مجموعه ها می شود.

وی با اشاره به اینکه کاروانسرای میامی و عباس آباد شاهرود مربوط به دوره صفویه است، گفت: حضور مردم، تخریب این آثار تاریخی را به دلیل استفاده غلط از بناهای تاریخی نیز به همراه دارد .