پهپاد هواشناسی چندبارمصرف برای پرواز در ارتفاع ۱۰ کیلومتری

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، بالن‌های هواشناسی با وجود توانایی پرواز در ارتفاعات بالا، مشکلاتی زیست‌محیطی و لجستیکی دارند. این بالن‌ها پس از پرتاب، در نهایت به زمین بازمی‌گردند و بقایای آنها اغلب به‌سختی پیدا می‌شود. در همین راستا، یک پهپاد چندملخه و چندبارمصرف توسعه یافته است که می‌تواند در ارتفاعات نزدیک به مرز استراتوسفر پرواز کند و داده‌های هواشناسی را جمع‌آوری کند.

این پهپاد که «استراتو» (Strato) نام دارد، یک کوادکوپتر ساخت شرکت سوئیسی فناوری هواشناسی متئوماتیکس (Meteomatics) است. طبق اطلاعات منتشرشده، این پهپاد می‌تواند به ارتفاع ۱۰ هزار و ۴۳۸ متری برسد و داده‌هایی درباره متغیرهای مختلف جوی، از جمله دما، رطوبت، فشار هوا و سرعت باد، جمع‌آوری کند.

در مقابل، بالن‌های هواشناسی معمولاً می‌توانند تا ارتفاع دست‌کم ۱۸ هزار و ۲۸۸ متری بالا بروند؛ اما با افزایش ارتفاع و انبساط گاز داخل بالن، در نهایت می‌ترکند.

با وجود ارتفاع پروازی بیشتر بالن‌ها، فرایند آماده‌سازی و پرتاب آنها معمولاً امکان انجام تنها دو پرتاب برنامه‌ریزی‌شده در روز را فراهم می‌کند. شرکت متئوماتیکس اعلام کرده است که استراتو را می‌توان هر زمان که تغییر شرایط جوی به داده‌های تازه نیاز داشته باشد، به پرواز درآورد.

شرایط جوی در لایه استراتوسفر می‌تواند نامساعد باشد. ازاین‌رو، استراتو به‌گونه‌ای طراحی شده است که در برابر آب مقاوم باشد و با تغییر خودکار جهت پرواز، بادهایی با سرعت حداکثر ۱۲۹ کیلومتر بر ساعت را تحمل کند. این پهپاد همچنین به سامانه خودکار ضدیخ برای پروانه‌ها مجهز است و می‌تواند در محدوده دمایی منفی ۷۰ تا مثبت ۶۰ درجه سانتی‌گراد فعالیت کند.

داده‌های تله‌متری، از جمله ارتفاع پرواز، سرعت باد و دما، به همراه هشدارهای مربوط به یخ‌زدگی، به اپراتور زمینی ارسال می‌شوند. همچنین، در صورت بروز اختلال در عملکرد پهپاد، یک چتر نجات برای فرود اضطراری در نظر گرفته شده است.