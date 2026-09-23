به گزارش خبرنگار مهر، مسعود نصرتی عصر چهارشنبه در نشست هماندیشی درباره چالشهای تخصصی، ارتقای آمادگی و بررسی الزامات مدیریت شرایط اضطراری در شیراز، در جمع خبرنگاران گفت: این نشست با حضور خانواده مدیریت شهری کشور و با مشارکت سازمانهای همیاری شهرداریهای استانها و سازمانهای میادین میوه و ترهبار و مشاغل برگزار شد.
وی افزود: برگزاری این نشست در ادامه جلسهای بود که در بهمنماه و با دستور وزیر کشور و تأکید رئیسجمهور برگزار شد و هدف آن استفاده از ظرفیتهای موجود در مجموعه مدیریت شهری برای ارائه خدمات بهتر به شهروندان است.
ظرفیت ۱۶۵۰ میدان میوه و ترهبار برای عرضه کالاهای اساسی
معاون عمران و توسعه امور شهری و روستایی وزیر کشور با اشاره به ظرفیت گسترده میادین میوه و ترهبار در کشور گفت: حدود یک هزار و ۶۵۰ میدان میوه و ترهبار، ارزاق و محصولات پروتئینی در کشور وجود دارد که میتوان از این ظرفیت برای عرضه بخشی از کالاهای اساسی استفاده کرد.
نصرتی ادامه داد: سازمانهای همیاری شهرداریها نیز در ۱۶ استان مرزی کشور در حوزه واردات و صادرات فعال هستند و قرار است این ظرفیتها در کنار مجموعه میادین میوه و ترهبار قرار گیرد تا با ایجاد همافزایی، زمینه عرضه کالا با قیمت مناسبتر، کیفیت بهتر و سرعت بیشتر فراهم شود.
وی افزود: هدف این است که بخشی از نیاز مردم در حوزه میوه، ترهبار، محصولات پروتئینی و سایر کالاهای اساسی از طریق این ظرفیتها تأمین شود.
تشکیل دبیرخانه برای رفع موانع فعالیت
رئیس سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور از تشکیل دبیرخانه برای پیگیری نتایج این نشست خبر داد و گفت: مقرر شد در مدت کوتاهی، مجموعه انتظارات و مشکلات موجود در حوزه بروکراسی اداری، اصلاح قوانین و مقررات و همچنین شیوههای جذب سرمایهگذار بخش خصوصی از سوی استانها به دبیرخانه منعکس شود.
نصرتی افزود: مسائل و موضوعاتی که نیازمند پیگیری در سطح ملی باشد، از طریق این دبیرخانه دنبال خواهد شد تا موانع موجود برطرف و زمینه توسعه این خدمات در سراسر کشور فراهم شود.
تجربه عرضه کالا تا ۴۰ درصد زیر قیمت بازار
وی با اشاره به تجربه برخی استانها در عرضه کالا با قیمت پایینتر از بازار بیان کرد: در این نشست تجربههای موفق استانهای مختلف ارائه شد و در برخی موارد، کالاها تا ۴۰ درصد زیر قیمت بازار عادی در اختیار مردم قرار گرفته است.
معاون وزیر کشور گفت: استانهایی مانند خوزستان، آذربایجان غربی، تهران، خراسان رضوی و البرز نمونههایی از تجربههای مطرحشده در این نشست بودند و در برخی از این موارد، کاهش ۳۵ تا ۴۰ درصدی قیمت نسبت به بازار مورد اشاره قرار گرفت.
نصرتی تأکید کرد: قرار است تجربههای موفق استانها در کنار یکدیگر قرار گیرد و از ظرفیتهای موجود در هر استان برای توسعه این خدمات استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: نتیجه مورد انتظار از این همافزایی، افزایش خدماترسانی و دسترسی شهروندان سراسر کشور به کالاهای مورد نیاز با قیمت مناسبتر است.
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