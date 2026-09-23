محمدحسن اسدی در حاشیه نشست هم‌اندیشی درباره چالش‌های تخصصی، ارتقای آمادگی و بررسی الزامات مدیریت شرایط اضطراری در شیراز، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به فشار افزایش قیمت کالاهای اساسی بر معیشت خانوارها گفت: شرایط تورمی کشور تأثیر مستقیم و فوری بر قیمت کالاهای اساسی و زندگی مردم دارد و باید برای کاهش این فشار، راهکارهای عملیاتی دنبال شود.

وی افزود: وزارت کشور، استانداری فارس، شهرداری شیراز و سازمان‌های میادین و مشاغل کلان‌شهرها و مراکز استان‌ها در حال برنامه‌ریزی برای اجرای طرحی هستند که بر اساس آن، قیمت ۷ تا ۸ قلم کالای اساسی و مورد نیاز مردم برای یک دوره حدود ۶ ماهه تا پایان سال کنترل شود.

شهردار شیراز توسعه بازارچه‌های عرضه مستقیم را یکی از ظرفیت‌های مدیریت شهری برای اجرای این طرح دانست و گفت: سازمان ساماندهی مشاغل و فرآورده‌های کشاورزی شهرداری، علاوه بر میدان اصلی میوه و تره‌بار، بازارچه‌های فصلی، دائم و محله‌ای را مدیریت می‌کند.

اسدی ادامه داد: در حال حاضر ۴۲ بازارچه در اختیار شهرداری شیراز قرار دارد که ۱۹ بازارچه به طرح «از مزرعه تا سفره» اختصاص یافته است.

وی با اشاره به تجربه سال گذشته در اجرای طرح «از فجر تا فطر» بیان کرد: در این طرح چند بازارچه موقت جدید ایجاد شد و حدود ۱۰۰ غرفه به ظرفیت عرضه کالا اضافه شد تا اقلام مورد نیاز مردم با قیمت مناسب‌تر و کیفیت مطلوب در اختیار آنها قرار گیرد.

نسخه مدیریت شهری شیراز برای مقابله با فشار قیمت‌ها

شهردار شیراز با بیان اینکه افزایش ظرفیت عرضه مستقیم کالا می‌تواند در اجرای طرح کنترل قیمت مؤثر باشد، گفت: برای اجرای این برنامه باید تعداد بازارچه‌های جدید افزایش پیدا کند.

اسدی از احداث دو مجموعه در منطقه نو خبر داد و افزود: این پروژه‌ها در حال ساخت هستند و توسعه زیرساخت‌های عرضه مستقیم کالا می‌تواند ظرفیت بیشتری برای اجرای طرح‌های تنظیم بازار در اختیار شهروندان قرار دهد.

میدان میوه و تره‌بار غرب شیراز در آستانه اجرا

وی همچنین به پروژه احداث میدان میوه و تره‌بار در غرب شیراز اشاره کرد و گفت: این پروژه در محدوده اکبرآباد دنبال می‌شود و توافق میان شهرداری و مالکان انجام شده است.

شهردار شیراز افزود: اسناد مربوط به سهم شهرداری و مالکان صادر شده و بخشی از عملیات زیرسازی و آماده‌سازی نیز انجام گرفته است.

اسدی تأکید کرد: با توجه به توافقات انجام‌شده، در حال حاضر مانعی برای ورود این پروژه به مرحله عملیاتی وجود ندارد.