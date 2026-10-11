به گزارش خبرگزاری مهر، سعید بیاری گفت: آیین‌نامه جدید به پیشنهاد مشترک وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و با استناد به ماده ۱۰۶ قانون کار، به تصویب هیئت وزیران رسیده و ابلاغ شده است.

وی هدف از اجرای این آیین‌نامه را ارتقای ایمنی محیط‌های کاری، جلوگیری از حوادث شغلی، صیانت از نیروی انسانی و حفاظت از منابع مادی کشور دانست و افزود: کارفرمایان موظف‌اند با شناسایی مخاطرات و بررسی فرآیندهای کاری، افراد واجد صلاحیت را برای تصدی مسئولیت ایمنی انتخاب و به اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی کنند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس با اشاره به پیش‌بینی سه سطح برای تعیین صلاحیت مسئولان ایمنی گفت: الزامات این آیین‌نامه بر مبنای تعداد نیروی کار هر کارگاه تنظیم شده و کارفرمایان باید متناسب با شرایط واحد خود، ضوابط تعیین‌شده را رعایت کنند.

بیاری ادامه داد: در کارگاه‌های دارای ۲۵ کارگر و بیشتر، به‌کارگیری افراد دارای مدرک کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های ایمنی صنعتی، بهداشت حرفه‌ای، ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) و رشته‌های مرتبط با ایمنی کار الزامی است.

وی درباره شرایط کارگاه‌های متوسط نیز بیان کرد: در واحدهای دارای ۱۱ تا ۲۵ کارگر، علاوه بر ضوابط تعیین‌شده برای سطح نخست، داشتن حداقل مدرک کاردانی فنی و بیش از یک سال سابقه کار مستند نیز در شرایط احراز صلاحیت پیش‌بینی شده است.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس افزود: در کارگاه‌های دارای یک تا ۱۰ کارگر، حداقل مدرک دیپلم، ترجیحاً در رشته‌های فنی، به همراه سوابق تجربی مرتبط، از معیارهای تعیین صلاحیت مسئول ایمنی به شمار می‌رود.

کارگاه‌های کوچک پرخطر مشمول ضوابط سخت‌گیرانه‌تر هستند

بیاری با تأکید بر ضرورت رعایت الزامات حفاظتی در محیط‌های کاری پرخطر تصریح کرد: کارگاه‌های کمتر از ۱۰ کارگر که بر اساس ارزیابی بازرسان کار در گروه مشاغل پرخطر قرار می‌گیرند، نمی‌توانند صرفاً به شرایط سطح سوم اکتفا کنند و باید مسئول ایمنی واجد شرایط سطح یک یا دو را به‌کار گیرند.

وی با اشاره به مسئولیت کارفرمایان در تأمین آموزش‌های تخصصی مسئولان ایمنی گفت: پرداخت هزینه دوره‌های آموزشی و بازآموزی بر عهده کارفرماست و ثبت معرفی‌نامه‌ها، تأیید صلاحیت افراد و ارسال گزارش‌های دوره‌ای عملکرد ایمنی نیز باید از طریق سامانه تخصصی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی انجام شود.

مهلت یک‌ساله برای تطبیق با ضوابط جدید

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان فارس درباره مهلت اجرای آیین‌نامه گفت: کارگاه‌هایی که پیش از تصویب این مقررات مسئول ایمنی داشته‌اند، حداکثر یک سال فرصت دارند تا وضعیت نیروی انسانی خود را با الزامات جدید تطبیق دهند.

بیاری همچنین تأکید کرد: در صورت قطع همکاری با مسئول ایمنی، کارفرما باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن موضوع را به واحد بازرسی کار اطلاع دهد و بدون ایجاد وقفه در نظارت‌های حفاظتی، فرد جایگزین واجد شرایط را معرفی کند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: اجرای این آیین‌نامه با تأکید بر تخصص‌گرایی در حوزه ایمنی کار، ساماندهی مسئولیت‌های حفاظت فنی و تعیین الزامات متناسب با شرایط کارگاه‌ها دنبال می‌شود تا زمینه پیشگیری از حوادث شغلی و صیانت از سلامت و جان کارگران فراهم شود.