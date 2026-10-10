به گزارش خبرنگار مهر، محمد نوذری بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای تأمین مسکن استان قزوین اظهار کرد: تأمین مسکن یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم است و دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی، هم‌افزایی و پیگیری مستمر، موانع موجود را برطرف کنند.

وی با تأکید بر ضرورت تعیین تکلیف طرح‌های نیمه‌تمام افزود: هیچ‌گونه کوتاهی در پیگیری مطالبات مردم در حوزه مسکن پذیرفتنی نیست و دستگاه‌های متولی باید با ارائه برنامه زمان‌بندی مشخص، روند پیشرفت پروژه‌ها را به‌صورت مستمر دنبال کنند.

استاندار قزوین همچنین بر همکاری دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و مجموعه‌های مرتبط برای تأمین زیرساخت‌های موردنیاز پروژه‌های مسکن تأکید کرد و خواستار اتخاذ تصمیمات عملیاتی و نتیجه‌بخش برای تسریع در اجرای طرح‌ها و تحقق تعهدات استان شد.

تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن مستلزم شناسایی دقیق موانع و تعیین مسئولیت هر یک از دستگاه‌های دخیل در این فرایند است. هماهنگی میان مجموعه‌های اجرایی و پیگیری مستمر مصوبات می‌تواند از طولانی‌شدن روند اجرای پروژه‌ها جلوگیری کند و زمینه پیشرفت طرح‌ها را فراهم سازد.

همچنین تأمین زیرساخت‌های ضروری و تعیین تکلیف طرح‌های متوقف یا نیمه‌تمام از محورهای مهم در پیشبرد برنامه‌های مسکن استان به شمار می‌رود. تحقق اهداف این بخش نیازمند پیگیری زمان‌بندی اجرای پروژه‌ها و ارزیابی مستمر عملکرد دستگاه‌های مسئول است تا روند اجرای طرح‌ها متناسب با تعهدات تعیین‌شده پیش برود.