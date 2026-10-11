کارنامه خودروسازان؛ تولید ۲۸۰ هزار دستگاه خودرو در ۶ ماه

به گزارش خبرنگار مهر، تیراژ تولید محصولات سواری ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ به ۲۸۰ هزار و ۲۷۷ دستگاه رسید. بررسی آمار منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد تولید این سه خودروساز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد کاهش یافته است.

ایران‌خودرو؛ تولید ۲۰۴ هزار دستگاهی در نیمه نخست سال

بر اساس آمار منتشرشده در سامانه کدال، ایران‌خودرو در ۶ ماه نخست سال ۱۴۰۵ مجموعاً ۲۰۴ هزار و ۶۴۷ دستگاه خودروی سواری تولید کرده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۲۶۴ هزار و ۶۶۵ دستگاه بود که نشان‌دهنده کاهش ۲۲.۶ درصدی تولید این شرکت است.

در میان محصولات ایران‌خودرو، تولید گروه پژو از ۸۰ هزار و ۸۸۰ دستگاه در نیمه نخست سال گذشته به ۶۴ هزار و ۵۴۴ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است. به این ترتیب، تیراژ تولید این گروه محصول حدود ۲۰ درصد کاهش یافته است.

همچنین تولید سورن از ۷۰ هزار و ۸۰۹ دستگاه در نیمه نخست سال گذشته به ۵۲ هزار و ۷۱۷ دستگاه در نیمه نخست امسال رسیده است که افت ۲۵.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

آمار تولید دنا نیز از کاهش تیراژ این محصول حکایت دارد. ایران‌خودرو در ۶ ماه نخست امسال ۳۲ هزار و ۳۱ دستگاه دنا تولید کرده است؛ درحالی‌که تولید این خودرو در مدت مشابه سال گذشته ۴۲ هزار و ۴۵ دستگاه بود. بر این اساس، تولید دنا حدود ۲۴ درصد کاهش یافته است.

تولید ۶۳ هزار دستگاه در سایپا

آمار عملکرد سایپا در سامانه کدال نشان می‌دهد این شرکت در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ مجموعاً ۶۲ هزار و ۹۸۵ دستگاه خودرو تولید کرده است. این در حالی است که تیراژ تولید سایپا در مدت مشابه سال گذشته ۱۰۹ هزار و ۶۱۹ دستگاه بود. بر این اساس، تولید این خودروساز در نیمه نخست امسال ۴۲.۵ درصد کاهش یافته است.

بررسی آمار محصولات سایپا نشان می‌دهد تولید خانواده X۲۰۰ شامل تیبا، کوییک و ساینا از ۶۸ هزار و ۷۰۳ دستگاه در ۶ ماه نخست سال گذشته به ۳۹ هزار و ۹۷ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است. این ارقام از کاهش حدود ۴۲ درصدی تولید این خانواده محصول حکایت دارد.

تولید شاهین نیز در نیمه نخست سال جاری با کاهش همراه بوده است. سایپا در این مدت ۹ هزار و ۸۸۰ دستگاه شاهین تولید کرده؛ درحالی‌که تیراژ این محصول در مدت مشابه سال گذشته ۱۵ هزار و ۸۹۲ دستگاه بود. به این ترتیب، تولید شاهین حدود ۳۸ درصد افت کرده است.

در بخش محصولات خانواده چانگان نیز تولید از ۵ هزار و ۹۵۷ دستگاه در نیمه نخست سال گذشته به یک‌هزار و ۲۲ دستگاه در نیمه نخست امسال کاهش یافته است؛ به این ترتیب، تیراژ این گروه محصول حدود ۸۳ درصد افت داشته است.

پارس‌خودرو؛ تولید ۱۲ هزار و ۶۴۵ دستگاه

پارس‌خودرو در نیمه نخست سال ۱۴۰۵ مجموعاً ۱۲ هزار و ۶۴۵ دستگاه خودرو تولید کرده است. این شرکت در مدت مشابه سال گذشته ۳۱ هزار و ۹۳۴ دستگاه خودرو تولید کرده بود. مقایسه این آمار نشان می‌دهد تیراژ تولید پارس‌خودرو در نیمه نخست امسال ۶۰.۴ درصد کاهش یافته است.

در میان محصولات این شرکت، تولید سهند از ۶ هزار و ۷۲۶ دستگاه در نیمه نخست سال گذشته به ۲ هزار و ۳۸۱ دستگاه در مدت مشابه امسال رسیده است که کاهش حدود ۶۵ درصدی را نشان می‌دهد.

همچنین تولید خانواده Q۲۰۰ از ۲۴ هزار و ۸۱۰ دستگاه در نیمه نخست سال گذشته به ۷ هزار و ۶۷۲ دستگاه در نیمه نخست امسال کاهش یافته است. بر این اساس، تولید این گروه محصول حدود ۶۹ درصد افت کرده است.

افزایش ۷۴ درصدی تیراژ سه خودروساز در شهریور

در بخش آمار ماهانه، مجموع تولید محصولات سواری ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو در شهریورماه ۱۴۰۵ به ۵۸ هزار و ۵۴۰ دستگاه رسیده است. این رقم در مقایسه با تولید ۳۳ هزار و ۵۱۶ دستگاهی مردادماه، افزایش ۷۴.۶ درصدی را نشان می‌دهد.

ایران‌خودرو در شهریورماه ۴۱ هزار و ۹۴۶ دستگاه خودرو تولید کرده است؛ درحالی‌که تیراژ تولید این شرکت در مردادماه ۲۴ هزار و ۸۷ دستگاه بود. بر این اساس، تولید ماهانه ایران‌خودرو حدود ۷۴ درصد افزایش یافته است.

سایپا نیز در شهریورماه ۱۳ هزار و ۵۸۹ دستگاه خودرو تولید کرده است. تولید این شرکت در مردادماه ۸ هزار و ۳۶۰ دستگاه بود که نشان‌دهنده رشد ۶۲.۵ درصدی تیراژ ماهانه است.

در همین حال، تولید پارس‌خودرو از یک‌هزار و ۶۹ دستگاه در مردادماه به ۳ هزار و ۵ دستگاه در شهریورماه رسیده است. بر این اساس، تولید ماهانه این شرکت حدود ۱۸۱ درصد افزایش یافته است.

در مجموع، آمار منتشرشده در سامانه کدال نشان می‌دهد سه خودروساز بزرگ کشور در نیمه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۲۸۰ هزار و ۲۷۷ دستگاه خودروی سواری تولید کرده‌اند؛ این رقم در مقایسه با ۴۰۶ هزار و ۲۱۸ دستگاه تولیدشده در مدت مشابه سال گذشته، از کاهش ۱۲۵ هزار و ۹۴۱ دستگاهی تیراژ تولید حکایت دارد.