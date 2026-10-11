حسین اسلامی در گفت وگو با خبرنگار مهر با استناد به آمار انجمن کشتارگاه‌های استان و اداره کل دامپزشکی اعلام کرد: روزانه در مجموع ۵۰۰ هزار و ۶۲۲ کیلوگرم گوشت مرغ از مازندران به تهران ارسال شده است.

وی افزود: از مجموع مرغ آماده طبخ ارسالی به پایتخت، ۱۷۴ هزار شروع با سرپرست دو ۶۱۴ کیلوگرم به میادین و ۷۷ هزار و ۸۲۶ کیلوگرم به فروشگاه‌های تهران اختصاص داشته است. به این ترتیب، مجموع گوشت مرغ آماده طبخ ارسال‌شده به این دو بخش به ۲۵۲ هزار و ۴۴۰ کیلوگرم رسید.

اسلامی با اشاره به انتقال مرغ زنده به پایتخت اظهار کرد: در همین روز ۱۱۲ هزار و ۸۱۰ قطعه مرغ زنده نیز برای کشتار به تهران فرستاده شد که در آمار اعلامی تأمین مرغ این بازار لحاظ شده است.

وی همچنین میزان گوشت مرغ توزیع‌شده در داخل مازندران را با احتساب قطعه‌بندی و کاله، ۳۷۸ هزار و ۳۸۵ کیلوگرم اعلام کرد.

سرپرست معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی سازمان جهاد کشاورزی مازندران ادامه داد: بخشی از مرغ مورد نیاز بازار استان از مسیرهای دیگر نیز تأمین می‌شود و مرغ آماده طبخ از استان‌های گلستان و گیلان و همچنین فروشگاه زنجیره‌ای در شبکه توزیع مازندران عرضه می‌شود.

اسلامی درباره ارسال مرغ به سایر استان‌ها نیز گفت: در این روز ۶۸ هزار و ۴۱۳ کیلوگرم گوشت مرغ آماده طبخ از مازندران به دیگر استان‌ها ارسال شد.

وی افزود: علاوه بر این، ۴۰ هزار و ۶۰۰ قطعه مرغ زنده به مقصد سایر استان‌ها فرستاده شد که سهم سمنان ۳۲ هزار و ۸۰۰ قطعه، گلستان ۶ هزار قطعه و استان مرکزی هزار و ۸۰۰ قطعه بوده است.