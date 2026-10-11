به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس گزارش «جایگاه ترکیه در بازار پوشاک و منسوجات آماده اتحادیه اروپا» که اتحادیه صادرکنندگان منسوجات و پوشاک استانبول با استفاده از داده‌های اداره آمار اروپا (Eurostat) تهیه کرده است، واردات پوشاک و لباس آماده ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا در بازه ژانویه تا مه ۲۰۲۶، در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، ۱۱.۹ درصد کاهش یافت و به ۳۸.۷ میلیارد یورو رسید.

در همین دوره، واردات پوشاک و لباس آماده اتحادیه اروپا از ترکیه نیز ۱۵.۸ درصد کاهش یافت و از ۴.۰۵ میلیارد یورو به ۳.۴۱ میلیارد یورو رسید. با وجود این کاهش، ترکیه همچنان پس از چین و بنگلادش، سومین تأمین‌کننده بزرگ پوشاک و لباس آماده اتحادیه اروپا به شمار می‌رود.

در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶، واردات پوشاک و لباس آماده اتحادیه اروپا از چین با ۱۰.۱ درصد کاهش به ۱۱.۷ میلیارد یورو و از بنگلادش با ۱۹ درصد کاهش به ۷.۴ میلیارد یورو رسید. بر اساس این گزارش، هر ۱۰ تأمین‌کننده بزرگ پوشاک و لباس آماده اتحادیه اروپا در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با کاهش صادرات به این بازار مواجه شدند.

کاهش سهم ترکیه از بازار پوشاک اروپا

یکی از تحولات قابل توجه در بخش منسوجات و پوشاک ترکیه، کاهش سهم این کشور از بازار اتحادیه اروپا بوده است. سهم ترکیه از واردات پوشاک و لباس آماده اتحادیه اروپا که در بازه ژانویه تا مه ۲۰۲۴ حدود ۱۱ درصد بود، در مدت مشابه سال ۲۰۲۵ به ۹.۲ درصد و در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ به ۸.۸ درصد کاهش یافت. به این ترتیب، ترکیه طی دو سال ۲.۲ واحد درصد از سهم خود در بازار پوشاک اتحادیه اروپا را از دست داده است.

بر اساس این گزارش، در میان ۱۰ تأمین‌کننده بزرگ پوشاک و منسوجات اتحادیه اروپا، سهم بازار ترکیه، بنگلادش، هند، پاکستان و کامبوج کاهش یافته است؛ در مقابل، کشورهایی مانند چین، ویتنام، مراکش، تونس و میانمار توانسته‌اند سهم خود را افزایش دهند.

افزایش ارزش هر کیلوگرم پوشاک صادراتی ترکیه

ارزش واحد هر کیلوگرم پوشاک صادراتی ترکیه به اتحادیه اروپا در مجموع سال ۲۰۲۵ حدود ۲۰.۴ یورو بود. این رقم در بازه ژانویه تا مه ۲۰۲۶ به ۲۰.۸ یورو افزایش یافت و ترکیه را در جایگاه سومین کشور با بالاترین ارزش واحد صادرات پوشاک در میان ۱۰ تأمین‌کننده بزرگ اتحادیه اروپا قرار داد.

تونس، مراکش و ویتنام در صدر این فهرست قرار داشتند. جایگاه ترکیه از نظر ارزش واحد صادرات نشان می‌دهد که این کشور در مقایسه با تأمین‌کنندگان کم‌هزینه، در بخش محصولات با ارزش افزوده بالاتر نیز حضور دارد. در همین دوره، متوسط ارزش واردات پوشاک و لباس آماده اتحادیه اروپا به ازای هر کیلوگرم ۱۴.۱ یورو بود.

حفظ جایگاه دوم ترکیه در تأمین منسوجات اتحادیه اروپا

با وجود کاهش سهم ترکیه از بازار پوشاک آماده اتحادیه اروپا، جایگاه این کشور در تأمین منسوجات و مواد اولیه همچنان قابل توجه است. در بازه ژانویه تا مه ۲۰۲۶، واردات منسوجات و مواد اولیه اتحادیه اروپا از کشورهای خارج از این اتحادیه ۱۰.۶ درصد کاهش یافت. واردات این محصولات از ترکیه نیز با افت ۹.۸ درصدی به حدود ۱.۳ میلیارد یورو رسید.

با این حال، ترکیه جایگاه خود را به‌عنوان دومین تأمین‌کننده بزرگ منسوجات اتحادیه اروپا پس از چین حفظ کرد. سهم این کشور از بازار منسوجات اتحادیه اروپا نیز از ۱۷.۵ درصد به ۱۷.۶ درصد افزایش یافت.

بنابراین، در شرایطی که بازار کلی منسوجات و پوشاک اتحادیه اروپا با کاهش واردات مواجه بود، ترکیه توانست سهم خود را در بخش منسوجات اندکی افزایش دهد و جایگاه دوم خود را در میان تأمین‌کنندگان این بازار حفظ کند.

کاهش واردات در اغلب گروه‌های پوشاک

لباس زنانه بزرگ‌ترین گروه کالایی در واردات پوشاک آماده اتحادیه اروپا را تشکیل می‌دهد. در پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶، واردات این گروه با ۱۱.۸ درصد کاهش به ۹.۵ میلیارد یورو رسید. همچنین واردات پوشاک مردانه با ۱۴ درصد کاهش به ۶.۲ میلیارد یورو و واردات سایر پوشاک آماده با ۱۰.۷ درصد کاهش به ۴.۸ میلیارد یورو رسید.

روند کاهشی به تقریباً تمام گروه‌های اصلی محصولات پوشاک گسترش یافت. واردات تی‌شرت به اتحادیه اروپا ۱۳.۴ درصد، پوشاک بافتنی ۱۳ درصد، پوشاک معمولی ۱۳.۴ درصد و لباس زیر ۱۶.۱ درصد کاهش داشت. بیشترین افت نیز به پوشاک کودک اختصاص یافت که واردات آن ۲۱.۱ درصد کاهش پیدا کرد.

نقش تعرفه‌های گمرکی در رقابت‌پذیری ترکیه

در این گزارش، رژیم‌های گمرکی و تأثیر آن‌ها بر رقابت‌پذیری تأمین‌کنندگان پوشاک و منسوجات در بازار اتحادیه اروپا نیز بررسی شده است.

بر اساس این گزارش، ترکیه می‌تواند محصولات صنعتی مشمول اتحادیه گمرکی را با گواهی A.TR و بدون پرداخت عوارض گمرکی به اتحادیه اروپا صادر کند. در مقابل، بنگلادش و میانمار تحت نظام «همه‌چیز به‌جز تسلیحات» (EBA)، پاکستان تحت نظام ترجیحات عمومی تعرفه‌ای ویژه (GSP+) و ویتنام، مراکش و تونس بر اساس توافق‌های تجارت آزاد و ترجیحی، از معافیت‌های تعرفه‌ای برخوردار می‌شوند.

در مقابل، کالاهای چینی با تعرفه گمرکی ۱۲ درصدی مواجه‌اند و تعرفه واردات کالاهای هندی نیز در حال حاضر بین ۹.۶ تا ۱۲ درصد متغیر است.